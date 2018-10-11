Полиция разбирается в избиении девушки в Благовещенске (видео)

Кадр: видео instagram.com/kriminal.blg

Инстаграм-паблик kriminal.blg сообщил о происшествии в Благовещенске. По его информации, в одном из кафе 10 октября избили девушку.

«По словам пострадавшей, "девушка", что накинулась на нее с кулаками, до нее еще избила шестерых девчонок! Вот такой вот Халк в юбке. Заявление в полицию написали, виновницу разыскивают», – пишет паблик, опубликовав видео с места происшествия.

В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» сообщили, что в полицию поступило заявление по данному факту. Сейчас проводится проверка.

Видео: instagram.com/kriminal.blg

Видео: instagram.com/kriminal.blg