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11октября
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сегодня, 18:03 2

Полиция разбирается в избиении девушки в Благовещенске (видео)

Полиция разбирается в избиении девушки в Благовещенске (видео)
Кадр: видео instagram.com/kriminal.blg

Инстаграм-паблик kriminal.blg сообщил о происшествии в Благовещенске. По его информации, в одном из кафе 10 октября избили девушку.

«По словам пострадавшей, "девушка", что накинулась на нее с кулаками, до нее еще избила шестерых девчонок! Вот такой вот Халк в юбке. Заявление в полицию написали, виновницу разыскивают», – пишет паблик, опубликовав видео с места происшествия.

В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» сообщили, что в полицию поступило заявление по данному факту. Сейчас проводится проверка.

Видео: instagram.com/kriminal.blg

Видео: instagram.com/kriminal.blg

Просмотров всего: 2017

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Комментарии
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  • matushka

    matushka
    1 час назад

    А где у неё там юбка? Качество видео, ужасное

  • olemakov

    olemakov
    1 час назад

    Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://gg.gg/domapres

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