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11октября
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В Райчихинске мужчина разыскивает брата, пропавшего неделю назад

В Райчихинске мужчина разыскивает брата, пропавшего неделю назад

В Райчихинске пропал мужчина – Андрей Тимошенко 1987 года рождения. Неделю назад, 4 октября, он ушел из дома и не вернулся. Его телефон не отвечает, и никто из круга общения пропавшего его не видел.

«Конфликтов не было, все было, как обычно. В прошлый четверг он ушел из дома. В пятницу я ему позвонил, он сказал, что ночевал у знакомой. Я предложил заехать за ним и забрать. С тех пор он не выходил на связь, телефон недоступен, мы опросили всех его знакомых, никто его не видел и не знает, где он», – рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» брат пропавшего мужчины, Алексей.

По словам Алексея, все документы брата остались дома. Родственники обратились в полицию. В день пропажи Андрей Тимошенко был одет в темно-синюю куртку, трико черного цвета и черные кроссовки. Рост мужчины – 170 сантиметров, среднего телосложения, на вид 30 лет.

Всех, кто видел Андрея Тимошенко или знает, где он может находиться, просят обратиться в полицию по номеру 02 или позвонить его брату Алексею по номеру +7-909-895-55-57.

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#происшествия #Райчихинск


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Комментарии
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  • olemakov

    olemakov
    1 час назад

    Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://gg.gg/domapres

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