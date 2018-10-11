В Райчихинске мужчина разыскивает брата, пропавшего неделю назад

В Райчихинске пропал мужчина – Андрей Тимошенко 1987 года рождения. Неделю назад, 4 октября, он ушел из дома и не вернулся. Его телефон не отвечает, и никто из круга общения пропавшего его не видел.

«Конфликтов не было, все было, как обычно. В прошлый четверг он ушел из дома. В пятницу я ему позвонил, он сказал, что ночевал у знакомой. Я предложил заехать за ним и забрать. С тех пор он не выходил на связь, телефон недоступен, мы опросили всех его знакомых, никто его не видел и не знает, где он», – рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» брат пропавшего мужчины, Алексей.

По словам Алексея, все документы брата остались дома. Родственники обратились в полицию. В день пропажи Андрей Тимошенко был одет в темно-синюю куртку, трико черного цвета и черные кроссовки. Рост мужчины – 170 сантиметров, среднего телосложения, на вид 30 лет.

Всех, кто видел Андрея Тимошенко или знает, где он может находиться, просят обратиться в полицию по номеру 02 или позвонить его брату Алексею по номеру +7-909-895-55-57.