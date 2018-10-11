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11октября
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сегодня, 17:36 5

Глава Поярковского сельсовета не уволен, несмотря на требование прокуратуры

Глава Поярковского сельсовета не уволен, несмотря на требование прокуратуры
Фото: poyar-adm.ru

В ходе проверки прокуратура Михайловского района установила, что глава Поярковского сельсовета нарушал антикоррупционное законодательство и помогал расти бизнесу родственников. Однако местный совет депутатов не поддержал требование прокурора и не снял чиновника с должности.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», муниципальное предприятие «Поярковское», подчиненное администрации села Поярково, заключало договоры с рядом фирм, принадлежащих родственникам действующего главы администрации. Проверку работы Евгения Магаляса провела прокуратура. Она установила, что МБУ «Поярковское» заключило договор на вывоз мусора с фирмой «ЭнергоСтройСервис», директором которой является Юрий Викторович Магаляс – родной брат главы сельсовета. А учредитель «ЭнергоСтройСервиса» – Галина Ивановна Магаляс, она же мама обоих братьев. Договор на грейдировку дорог был заключен с ООО «Энергосервис», гендиректором которого числился брат главы Юрий Магаляс. Также «Поярковское» неоднократно оплачивало счета по приобретению товаров в магазине «Век», зарегистрированном на ИП Магаляс Виктор Семенович – это отец главы сельсовета.

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Как сообщает сайт ОНФ, по итогам проверки надзорное ведомство направило представление в местный Совет народных депутатов для принятия решения об отстранения Магаляса от должности вследствие утраты доверия по причине наличия конфликта интересов.

Однако народные избранники не поддержали позицию правоохранителей, сочтя доводы прокурорского представления несостоятельными, и глава администрации продолжает исполнять свои должностные обязанности.

Теперь работники прокуратуры готовят иск в Михайловский народный суд о несогласии с решением Совета народных депутатов и возложении на депутатов ответственности - рассмотреть прокурорское представление повторно с принятием законного решения.

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Комментарии
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  • olemakov

    olemakov
    1 час назад

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  • Olivyeva

    Olivyeva
    31 минута назад

    Ничего себе...

    В Поярково другая власть?

    Постановление прокуратуры не закон?

    Чем больше шкаф тем громче падает.

  • Депутат Бобров

    Депутат Бобров
    13 минут назад

    Olivyeva

    Ничего себе...

    В Поярково другая власть?

    Постановление прокуратуры не закон?

    Чем больше шкаф тем громче падает.



    ты иди хоть википедию что-ли покури, "постановление прокуратуры", "не закон"

    хотя нет, иди лучше борщ вари

  • Братеев1

    Братеев1
    12 минут назад

    в Пояркове и выбора фирм то нет

  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    14 секунд назад

    Губернатору АО; Благовещенск - это не есть вся Область.

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