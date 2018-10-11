Пострадавшего при ЧП в Свободном могут перевести на лечение в Благовещенск

«Ногу прооперировали уже. В понедельник в областной центр перевезем, будем дальше оперировать, ступню будут собирать», – цитирует РИА Новости дядю пострадавшего Арсена Кспояна.

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В разговоре с ИА «Амур.инфо» Арсен Кспоян сообщил, что перевод пострадавшего на лечение в Благовещенск возможен, решение остается за врачами. Также он пока не смог назвать больницу областного центра, куда могут доставить племянника.

Связаться со Свободненской больницей информагентству не удалось.

Ранее Амур.инфо сообщало, что Арсен Кспоян – владелец автомобиля, которым управлял пострадавший. Кспоян тогда рассказывал, что в связи с произошедшим из него хотят сделать козла отпущения.