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11октября
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сегодня, 17:21 2

Пострадавшего при ЧП в Свободном могут перевести на лечение в Благовещенск

Пострадавшего при ЧП в Свободном могут перевести на лечение в Благовещенск

Водителя грузовика, который пострадал при обрушении виадука в городе Свободном, могут перевести на лечение в Благовещенск. Сейчас мужчина 1970 года рождения лечится в Свободненской больнице, куда его доставили с травмами.

«Ногу прооперировали уже. В понедельник в областной центр перевезем, будем дальше оперировать, ступню будут собирать», – цитирует РИА Новости дядю пострадавшего Арсена Кспояна.

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В разговоре с ИА «Амур.инфо» Арсен Кспоян сообщил, что перевод пострадавшего на лечение в Благовещенск возможен, решение остается за врачами. Также он пока не смог назвать больницу областного центра, куда могут доставить племянника.

Связаться со Свободненской больницей информагентству не удалось.

Ранее Амур.инфо сообщало, что Арсен Кспоян – владелец автомобиля, которым управлял пострадавший. Кспоян тогда рассказывал, что в связи с произошедшим из него хотят сделать козла отпущения.

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#здоровье #обрушение моста #происшествия #Свободный #транспорт


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Комментарии
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  • olemakov

    olemakov
    1 час назад

    Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помeленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров.Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- http://xx.org.ua/domapres

  • Mark1204

    Mark1204
    1 час назад

    И чем скорее, тем лучше. Будет лечиться в Свободном останется инвалидом.

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