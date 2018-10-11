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В Зее открытым пламенем горел жилой дом (видео)

В Зее открытым пламенем горел жилой дом (видео)

В четверг, 11 октября, в городе Зее Амурской области загорелся деревянный жилой дом. Пламя охватило и рядом стоящую надворную постройку.

Сообщение о пожаре поступило около 16 часов. На место происшествия выехали 10 человек личного состава, три автоцистерны и водовозка. Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в Главном управлении МЧС России по Амурской области, к тушению пожара привлекались также спасатели Амурского центра ГЗ и ПБ.

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Жители Зеи, живущие по соседству с местом происшествия, прислали видео в редакцию Амур.инфо.

При пожаре люди не пострадали. Хозяйка дома, пожилая женщина, выбежала на улицу еще до приезда огнеборцев. В настоящее время огонь побежден, ведется проливка. Пламя успело уничтожить кровлю и повредить соседнюю постройку.

Специалисты устанавливают причину возгорания.

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#Зея #МЧС #пожары


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Комментарии
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  • olemakov

    olemakov
    1 час назад

    Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помeленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров.Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- http://xx.org.ua/domapres

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