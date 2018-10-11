Теплая осень продлила сезон работы фонтанов Белогорска

В Белогорске продлен сезон работы городских фонтанов. Теплая осень позволила пролонгировать его на три недели.

К консервации фонтанов специалисты приступят с 22 октября. Обычно сезон фонтанов в городе завершается 1 октября.

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За последние три года в первой декаде октября установлено несколько температурных рекордов. По данным архива погоды на сайте белогорск.рф, средняя температура 10 дней текущего месяца составила 9,9 градуса. В предыдущие 2 года этот показатель не превышал 4 градусов. Самая высокая температура в текущем месяце зафиксирована 4 и 5 октября. В эти дни столбик термометра поднялся до отметки 24,8 и 24,4 градуса соответственно. В 2017 и 2016 году в этом периоде октября выше 14 градусов температура не фиксировалась, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

В Белогорске продолжают действовать фонтаны на площади им. 30-летия Победы, фонтан «Тесла» в городском парке культуры и отдыха и фонтан в сквер «Жемчужина». С наступлением холодов они будут отключены и обесточены, начнется процесс их консервации. Как и в прошлом году, их обезопасят металлическими сооружениями и украсят конструкциями с подсветкой.