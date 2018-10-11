Сезон работы ярмарки выходного дня в Белогорске продлен

В Белогорске продлен сезон работы ярмарки выходного дня. Заключительными днями ярмарочной торговли станут 27 и 28 октября. Ранее сообщалось, что ярмарка завершит работу 14 октября.

В отделе по труду и потребительскому рынку рассказали, что с начала сезона в Белогорске провели 40 ярмарочных дней. Их участниками стали более 3 тысяч собственников личных подсобных хозяйств, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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«Активная ярмарочная торговля велась в августе и сентябре, – пояснила начальник отдела по труду и потребительскому рынку Нина Покусаева. – За 2 месяца реализовывали свою продукцию более 1,5 тысячи участников. Это почти половина продавцов на ярмарке выходного дня за весь сезон работы. Однако отмечу, что и в предыдущие выходные, 6 и 7 октября было немало продавцов. Участие в ярмарке приняли более 160 человек. Реализовано 160 килограммов мяса, полтонны картофеля, 170 килограммов меда, 200 килограммов дынь и арбузов, 150 килограммов помидоров».

Как и прежде, ярмарка выходного дня будет работать по выходным с 10:00 до 16:00 на автостоянке у здания администрации города. Места для торговли предоставляются бесплатно. Продавцам необходимо оплатить лишь услуги по уборке мусора после реализации продукции – 25 рублей за квадратный метр. Участникам ярмарки, желающим вести торговлю с автомобиля, необходимо заплатить 150 рублей за одно автотранспортное средство. Сбор средств осуществляется представителем муниципального предприятия по благоустройству совместно с дежурным сотрудником администрации.

В текущем году сезон ярмарочной торговли сельскохозяйственной продукцией местных производителей в Белогорске организуется десятый год подряд.