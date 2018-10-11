В амурском следственном управлении представили нового руководителя

На торжественном мероприятии присутствовали председатель Амурского областного суда Сергей Семенов, прокурор Амурской области Руслан Медведев, начальник УМВД России по Амурской области Николай Аксёнов, представители федеральных органов государственной власти в Амурской области.

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Помощник председателя Следственного комитета РФ пожелал коллегам успехов в службе и профессиональных достижений при выполнении поставленных задач по соблюдению законности и правопорядка, обеспечению прав и законных интересов граждан, сообщается на сайте амурского следственного управления

Да этого обязанности руководителя следственного управления СК России по Амурской области исполнял Олег Винников. В 2017 году он сменил на этом посту Андрея Голомбиевского, которого перевели на должность заместителя руководителя главного следственного управления по городу Санкт-Петербургу.

Станислав Белянский на службу в органы прокуратуры был принят в 2000 году. До вступления в 2016 году в должность в Великом Новгороде занимал пост руководителя организационно-контрольного отдела Следственного управления СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу. Полгода исполнял обязанности руководителя новгородского СУ до назначения Николая Коннова.