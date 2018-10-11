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11октября
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сегодня, 16:56 0

Амурчанин хотел трудоустроиться на стройке Восточного, но занялся воровством

Амурчанин хотел трудоустроиться на стройке Восточного, но занялся воровством
Фото: gorobzor.ru

Житель Бурейского района приехал на строительство космодрома Восточный с целью трудоустройства. На территории вахтового городка он улучил возможность и тайно похитил оборудование стоимостью 419 862 рубля.

В судебном заседании было установлено, что 28-летний амурчанин находился на территории вахтового городка филиала «Спецдорстрой № 731» Главного военного строительного управления № 6. С целью получения информации о трудоустройстве он зашёл в жилой вагончик. Там он заметил полимерный кейс с комплектом базовой станции, являющийся составной частью системы автоматического управления для автогрейдера. Воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, он тайно забрал чужое имущество.

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Подсудимый признал себя виновным в совершении преступления. Его вина также была подтверждена совокупностью доказательств, имеющихся при уголовном деле.

Свободненский городской суд приговорил виновного к 2 годам 2 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщают на сайте суда.

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#космодром #криминал #Свободный #суды


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