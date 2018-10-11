Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:28 0

Во дворе благовещенского дома дети нашли совенка (фото, видео)

Во дворе благовещенского дома дети нашли совенка (фото, видео)
Фото: instagram.com/kriminal.blg

11 октября спасатели Благовещенска выезжали на вызов по адресу: улица Заводская, 4/2. Здесь во дворе дома дети обнаружили совенка.

Видео: instagram.com/kriminal.blg

Птица находилась в подвале, закрытом сверху решеткой. Спасатели вызволили пленника.

Видео: instagram.com/kriminal.blg

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в управлении по делам ГО ЧС Благовещенска, сейчас совенок находится у них. Птица в безопасности, ее покормили, и скоро пернатого должен осмотреть орнитолог.

Фото управления по делам ГО ЧС Благовещенска

Предварительный осмотр каких-либо проблем со здоровьем у совенка не выявил. В управлении отмечают, что, скорее всего, птицу в подвал загнала кошка.

Фото управления по делам ГО ЧС Благовещенска

Просмотров всего: 180

#животные

Фотогалерея

Общество

Амурский минобр: о ликвидации эколого-биологического центра речь не идет
В России и мире

Питон убил колдуна из-за аварии
Общество 2

Амурчанка опасается, что в благовещенском зоопарке усыпят рысь (видео)
Происшествия 7

На месте ЧП в Свободном собираются обрушить пролет путепровода
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь