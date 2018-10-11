Во дворе благовещенского дома дети нашли совенка (фото, видео)

Фото: instagram.com/kriminal.blg

11 октября спасатели Благовещенска выезжали на вызов по адресу: улица Заводская, 4/2. Здесь во дворе дома дети обнаружили совенка.

Видео: instagram.com/kriminal.blg

Птица находилась в подвале, закрытом сверху решеткой. Спасатели вызволили пленника.

Видео: instagram.com/kriminal.blg

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в управлении по делам ГО ЧС Благовещенска, сейчас совенок находится у них. Птица в безопасности, ее покормили, и скоро пернатого должен осмотреть орнитолог.

Фото управления по делам ГО ЧС Благовещенска

Предварительный осмотр каких-либо проблем со здоровьем у совенка не выявил. В управлении отмечают, что, скорее всего, птицу в подвал загнала кошка.

Фото управления по делам ГО ЧС Благовещенска