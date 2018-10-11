Амурчанам предстоит выбрать имя для Благовещенского аэропорта

В четверг, 11 октября, стартует общенациональный проект присвоения имен выдающихся соотечественников главным аэропортам субъектов РФ «Великие имена России». Участником проекта стал и Благовещенск.

Всего в проекте участвуют 45 российских аэропортов международного и федерального значения. Список сформирован на основании данных пассажиропотока федеральным воздушным агентством Росавиация.

«Присвоение нашему аэропорту имени известного соотечественника – это и престижно, и ответственно. Инициативу Общественной палаты РФ мы считаем значимой, поддерживаем и готовы оказать всестороннюю поддержку в реализации проекта. Коллектив активно отозвался на подбор вариантов имен. На предприятии создана инициативная группа, которая уже собрала предложения от сотрудников аэропорта и из 24 вариантов выделила 10 имен претендентов, особенно интересных для нашего региона. Конечно, нам хочется, чтобы официальное название аэропорта дополнилось именем известного россиянина, чья жизнь была неразрывно связана с небом», – отметил генеральный директор ГУП АО «Аэропорт Благовещенск» Валерий Шлегель.

Проект инициирован Общественной палатой РФ при поддержке Русского географического общества, Российского исторического общества, Общества любителей русской словесности, Российского военно-исторического общества. Присвоение имени аэропорту не означает его юридического переименования, поэтому не влечет за собой смену международного кода, подчеркивают в министерстве транспорта и строительства Амурской области.

Для выявления предпочтений россиян проведут общенациональный конкурс «Великие имена России», формат которого позволит охватить максимальное число участников и учесть всю палитру мнений.

Называть аэропорты в честь выдающихся соотечественников – мировой тренд. Около 200 аэропортов, входящих в топ-20 по пассажиропотоку, носят имена людей, внесших значимый вклад в развитие и становление своей страны: политических и общественных лидеров, ученых и изобретателей, деятелей культуры. Наиболее известные именные аэропорты: Джон Кеннеди в Нью-Йорке, парижский Шарль-де-Голль, стамбульский Ататюрк, Индира Ганди в Дели, Бен-Гурион в Тель-Авиве, Леонардо да Винчи в Риме и других.

В России традиция называть воздушные гавани именами выдающихся людей только формируется – таких примеров пока единицы. Подведение итогов и оглашение имени победителя состоится на ежегодном форуме «Добровольцы России» 5 декабря.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», владивостокский аэропорт Кневичи предложили назвать именем генерал-губернатора Николая Муравьева-Амурского.