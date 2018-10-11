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11октября
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Амурчанам предстоит выбрать имя для Благовещенского аэропорта

Амурчанам предстоит выбрать имя для Благовещенского аэропорта

В четверг, 11 октября, стартует общенациональный проект присвоения имен выдающихся соотечественников главным аэропортам субъектов РФ «Великие имена России». Участником проекта стал и Благовещенск.

Всего в проекте участвуют 45 российских аэропортов международного и федерального значения. Список сформирован на основании данных пассажиропотока федеральным воздушным агентством Росавиация.

«Присвоение нашему аэропорту имени известного соотечественника – это и престижно, и ответственно. Инициативу Общественной палаты РФ мы считаем значимой, поддерживаем и готовы оказать всестороннюю поддержку в реализации проекта. Коллектив активно отозвался на подбор вариантов имен. На предприятии создана инициативная группа, которая уже собрала предложения от сотрудников аэропорта и из 24 вариантов выделила 10 имен претендентов, особенно интересных для нашего региона. Конечно, нам хочется, чтобы официальное название аэропорта дополнилось именем известного россиянина, чья жизнь была неразрывно связана с небом», – отметил генеральный директор ГУП АО «Аэропорт Благовещенск» Валерий Шлегель.

Проект инициирован Общественной палатой РФ при поддержке Русского географического общества, Российского исторического общества, Общества любителей русской словесности, Российского военно-исторического общества. Присвоение имени аэропорту не означает его юридического переименования, поэтому не влечет за собой смену международного кода, подчеркивают в министерстве транспорта и строительства Амурской области.

Для выявления предпочтений россиян проведут общенациональный конкурс «Великие имена России», формат которого позволит охватить максимальное число участников и учесть всю палитру мнений.

Называть аэропорты в честь выдающихся соотечественников – мировой тренд. Около 200 аэропортов, входящих в топ-20 по пассажиропотоку, носят имена людей, внесших значимый вклад в развитие и становление своей страны: политических и общественных лидеров, ученых и изобретателей, деятелей культуры. Наиболее известные именные аэропорты: Джон Кеннеди в Нью-Йорке, парижский Шарль-де-Голль, стамбульский Ататюрк, Индира Ганди в Дели, Бен-Гурион в Тель-Авиве, Леонардо да Винчи в Риме и других.

В России традиция называть воздушные гавани именами выдающихся людей только формируется – таких примеров пока единицы. Подведение итогов и оглашение имени победителя состоится на ежегодном форуме «Добровольцы России» 5 декабря.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», владивостокский аэропорт Кневичи предложили назвать именем генерал-губернатора Николая Муравьева-Амурского.

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#транспорт


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Комментарии
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  • Сергей Васильев

    Сергей Васильев
    30 минут назад

    предлагаю назвать - Аэропорт города Благовещенска. Вполне достаточно. Без всяких заморочек.

  • alex 3

    alex 3
    26 минут назад

    Однозначно имени ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА ПУТИНА!!! Тогда его точно достроят!

  • aeroplan

    aeroplan
    25 минут назад

    им.Галины Бусловой. (особенно подойдет это имя "международному терминалу")

  • Депутат Бобров

    Депутат Бобров
    24 минуты назад

    aeroplan

    им.Галины Бусловой. (особенно подойдет это имя "международному терминалу")



    Соглашусь. Отличная идея.

  • Братеев1

    Братеев1
    15 минут назад

    Василия Пояркова

  • ay

    ay
    15 минут назад





    им.Галины Бусловой. (особенно подойдет это имя "международному терминалу")

    Соглашусь. Отличная идея.



    И пусть убийцу амурской авиации помнят многие лета.

  • ay

    ay
    11 минут назад

    На самом деле аэропорты НАДО называть именами людей привнесших заметный вклад в местную авиацию. Арсеньевы, Муравьёвы порядком поднадоели.

  • inoy

    inoy
    2 минуты назад

    больше видимо нет проблем а амурской авиации))) скоро летать будет не по карману, но название будет!!!!

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