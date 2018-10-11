Экс-главу Циолковского Николая Кохно суд оставил под стражей

Благовещенский городской суд 11 октября рассмотрел ходатайство защиты бывшего главы Циолковского Николая Кохно. Адвокат просил изменить меру пресечения на домашний арест. Сейчас подсудимый находится под стражей.

По данным материалов суда, экс-главу Циолковского обвиняют в совершении тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы, поэтому у суда есть основания полагать, что на свободе Кохно может скрыться.

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По решению суда Николай Кохно останется под стражей до 9 декабря 2018 года.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», Кохно задержали в ноябре 2017 года. Его обвиняют в совершении мошенничества в крупном размере. В обмен на обещание выиграть тендер он попросил квартиру в Благовещенске.

По версии следствия, Николай Кохно, являясь главой администрации ЗАТО Циолковский, узнал, что ОАО «Российские космические системы» в 2015 году планируют провести конкурентные переговоры на строительство представительства на космодроме Восточный. Стоимость работ оценивалась в 100 миллионов рублей.

Кохно связался с руководителем одной из организаций и сообщил, что может обеспечить подрядчику победу в переговорах. Взамен предложил купить ему однокомнатную квартиру в Благовещенске.

После подписания договора подряда руководитель организации, введенный в заблуждение относительно роли главы администрации в заключении контракта, перечислил со счета юридического лица около 2,2 миллиона рублей. Таким образом, подрядная организация понесла ущерб в особо крупном размере.