На Кокорина и Мамаева возбудили еще одно дело о хулиганстве

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Стало известно, что в отношении Александра Кокорина и Павла Мамаева возбудили еще одно дело по статье «Хулиганство». Они признали свою вину и задержаны на двое суток, по истечении которых суд изберет для них меру наказания

Изначально в отношении футболистов возбудили дело по статье «Побои», санкции которой предусматривают штраф или лишение свободы на срок до двух лет. Позже по факту избиения сотрудника Минпромторга Дениса Пака дело переквалифицировали в «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Наказание по ней более суровое – до семи лет лишения свободы.

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По всей вероятности, второе дело возбуждено по второму эпизоду, фигурирующему в деле драчливых футболистов, по факту избиения 33-летнего водителя Виталия Соловчука, сообщает Eg.ru.

От рук спортсменов серьезно пострадал водитель журналистки Первого канала Виталий Соловчук, а после этого – крупные федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин, попросившие спортсменов вести себя менее вызывающе. Футболисты признали свою вину и помещены под стражу в разные камеры ИВС на Петровке в Москве.