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11октября
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сегодня, 16:33 1

На Кокорина и Мамаева возбудили еще одно дело о хулиганстве

На Кокорина и Мамаева возбудили еще одно дело о хулиганстве
Фото: Sports.ru

Стало известно, что в отношении Александра Кокорина и Павла Мамаева возбудили еще одно дело по статье «Хулиганство». Они признали свою вину и задержаны на двое суток, по истечении которых суд изберет для них меру наказания

Изначально в отношении футболистов возбудили дело по статье «Побои», санкции которой предусматривают штраф или лишение свободы на срок до двух лет. Позже по факту избиения сотрудника Минпромторга Дениса Пака дело переквалифицировали в «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Наказание по ней более суровое – до семи лет лишения свободы.

Фото: BBC.com

По всей вероятности, второе дело возбуждено по второму эпизоду, фигурирующему в деле драчливых футболистов, по факту избиения 33-летнего водителя Виталия Соловчука, сообщает Eg.ru.

От рук спортсменов серьезно пострадал водитель журналистки Первого канала Виталий Соловчук, а после этого – крупные федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин, попросившие спортсменов вести себя менее вызывающе. Футболисты признали свою вину и помещены под стражу в разные камеры ИВС на Петровке в Москве.

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#криминал #происшествия #футбол


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Комментарии
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  • Сергей Васильев

    Сергей Васильев
    30 минут назад

    эх, сняли статью за гомосексуализм... А то срок бы увеличился.

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