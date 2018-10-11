Иван Ургант рассказал о враче из Зеи, которой выдали зарплату монетами

Новость ИА «Амур.инфо» о том, что врачу зейской детской поликлиники выдали часть зарплаты монетами, попала на Первый канал. В своей программе Иван Ургант рассказал зрителям об этом казусе в традиционной рубрике, где обсуждаются необычные новости.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», врач Тамара Голубцова должна была получить 57 тысяч рублей. 21 тысячу ей выдали купюрами, а 36 тысяч – монетами по 10, 5 и 2 рубля. Вес двух мешков составил 35 килограммов. Везти их домой пришлось на машине. Медик считает, что монеты ей выдали потому, что она отказывается получать зарплатную карту. На заседании правительства губернатор Амурской области потребовал разобраться в ситуации и посоветовал выдать зарплату монетами главврачу Зейской больницы.

Ведущий «Вечернего Урганта» не обошел вниманием эту новость и рассказал всей стране о 35-килограммовой зарплате амурского врача. «Она говорит, что сделали так в воспитательных целях, потому что она не хочет получать зарплатную карту, – пояснил Иван Ургант и добавил: – И тут мы поддерживаем руководителей, которые выдали такую зарплату. Несогласных нужно наказывать. Вы ей поднимите зарплату в пять раз! Посмотрим, как она с этими десятью мешками поскачет. А лучше – в десять раз! Чтобы у нее монеты в квартире не помещались. И ей пришлось бы еще одну квартиру купить – огромную! Пускай она помучается!».