В инфекционной больнице Благовещенска рассказали о последствиях пожара
Главный врач Амурской областной инфекционной больницы Елена Саяпина прокомментировала пожар, который возник утром 11 октября в приемном отделении медучреждения. По ее словам, режим приема пациентов в больнице не менялся, для этих целей использовался резервный приемный бокс.
В МЧС сообщали, что в результате пожара закопчено помещение приемного бокса. «У нас четыре бокса. Из них три – резервных. В другом боксе, в соседнем, ведется полный прием. И такая же госпитализация», – сказала Елена Саяпина.
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Что касается закопченного помещения, то его, уточнила главный врач, уже отмыли. И сегодня этот приемный бокс возобновит работу.
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