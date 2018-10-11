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11октября
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сегодня, 15:47 0

В инфекционной больнице Благовещенска рассказали о последствиях пожара

В инфекционной больнице Благовещенска рассказали о последствиях пожара

Главный врач Амурской областной инфекционной больницы Елена Саяпина прокомментировала пожар, который возник утром 11 октября в приемном отделении медучреждения. По ее словам, режим приема пациентов в больнице не менялся, для этих целей использовался резервный приемный бокс.

В МЧС сообщали, что в результате пожара закопчено помещение приемного бокса. «У нас четыре бокса. Из них три – резервных. В другом боксе, в соседнем, ведется полный прием. И такая же госпитализация», – сказала Елена Саяпина.

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Что касается закопченного помещения, то его, уточнила главный врач, уже отмыли. И сегодня этот приемный бокс возобновит работу.

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#пожары #происшествия


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