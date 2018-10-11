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11октября
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Амурский минобр: о ликвидации эколого-биологического центра речь не идет

Амурский минобр: о ликвидации эколого-биологического центра речь не идет

Ликвидировать эколого-биологический центр в Благовещенске не собираются. Об этом 11 октября заявили в министерстве образования и науки Амурской области. Однако жизнь зоопарка в ближайшее время изменится – центр ждут реформы.

Как сообщили в минобразования и науки, форма дальнейшего существования организации в настоящее время не определена. Рассматривается три варианта. Первый – выделить ее в отдельное юридическое лицо со своим бюджетом и своим штатным расписанием с целью организации дополнительного образования детей.

Второй – предложить центр в ведение более крупного зоопарка с сохранением территории. Этот вариант предусматривает возможность «найти более грамотного владельца, который разбирается в данной сфере», – поясняет ведомство.

Третий вариант заключается в том, чтобы предложить территорию зоопарка и питомцев предпринимательскому сообществу города для развития эколого-биологического направления.

«Таким образом, животным мини-зоопарка ничего не угрожает. В настоящее время все они здоровы, сыты, за ними осуществляется должный уход», – подчеркнули в министерстве.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в Благовещенске обсуждается возможное закрытие зоопарка, расположенного по адресу: улица Магистральная, 37. Автор видео, опубликованного в соцсетях, сообщает, что сейчас зоопарк относится к Амурскому областному институту развития образования и закрыть его могли еще в 2015 году. На форуме Амур.инфо создана тема для обмена мнениями по поводу будущего эколого-биологического центра.

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#животные #образование


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