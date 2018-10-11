Новым депутатом законодательного собрания стала коммунист из Пояркова Ольга Лазаренко

11 октября на заседании избирательной комиссии Амурской области удостоверение депутата вручили Ольге Лазаренко. Новый депутат заксобрания Приамурья – первый секретарь Михайловского районного комитета КПРФ. Ранее она возглавляла фракцию партии в районном Совете.

По словам Ольги Лазаренко, в законодательном собрании она хотела бы работать в комитете по бюджету.

Как сообщало ИА «Амур. инфо», место в амурском парламенте в сентябре освободил представитель КПРФ Владимир Астахов. На последней сессии он досрочно сложил полномочия. Владимир Астахов прошел по спискам в Райчихинскую городскую Думу и там руководит фракцией. В Райчихинске у коммунистов – партийное большинство: 11 мест из 20-ти.