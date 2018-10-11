Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:39 3

Новым депутатом законодательного собрания стала коммунист из Пояркова Ольга Лазаренко

Новым депутатом законодательного собрания стала коммунист из Пояркова Ольга Лазаренко

11 октября на заседании избирательной комиссии Амурской области удостоверение депутата вручили Ольге Лазаренко. Новый депутат заксобрания Приамурья – первый секретарь Михайловского районного комитета КПРФ. Ранее она возглавляла фракцию партии в районном Совете.

По словам Ольги Лазаренко, в законодательном собрании она хотела бы работать в комитете по бюджету.

Как сообщало ИА «Амур. инфо», место в амурском парламенте в сентябре освободил представитель КПРФ Владимир Астахов. На последней сессии он досрочно сложил полномочия. Владимир Астахов прошел по спискам в Райчихинскую городскую Думу и там руководит фракцией. В Райчихинске у коммунистов – партийное большинство: 11 мест из 20-ти.

Просмотров всего: 306

#выборы #областная власть


Власть 20

Фракция ЛДПР Тындинской городской Думы отказывается работать в существующих условиях
Власть 18

Хабаровск vs Владивосток: на Дальнем Востоке развернулась битва столиц
Общество 3

Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь может выдвинуться на выборы губернатора Приморья
Власть 1

Архаринские депутаты предлагают штрафовать чиновников за игнорирование их запросов

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    теперь надо сменить Кобызова

  • SoSeDkA

    SoSeDkA
    58 минут назад

    Хотела бы работать в комитете по бюджету....

    А какое у нее образование, просто интересно...

  • Алиса65

    Алиса65
    3 минуты назад

    Сейчас нет коммунистов, есть приспособленцы, которым лишь бы у кормушки. Зюганову 74 года, а он всё руками машет - оппозиция, знаете ли... Был Коротков, тоже вроде коммунист, а выбрали, стал едросом, вот и вся их мораль...

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь