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11октября
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сегодня, 15:33 0

Лето возвращается в Приамурье: прогноз погоды на 12 октября

Лето возвращается в Приамурье: прогноз погоды на 12 октября
Фото: ваш-сонник.рф

В Амурской области 12 октября будет малооблачно, по северу ожидается переменная облачность. В вечернее время местами в Тындинском и Сковородинском районах пройдут небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Южный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, местами усиливаясь до 12 метров в секунду.

Температура ночью составит от минус 3 до плюс 2 градусов, местами столбики термометров опустятся до минус 5…10. Днем температура составит плюс 15…20, местами по северу будет около плюс 10.

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В Благовещенске в этот день ясно, без осадков. Ветер подует с юга, юго-запада – ночью со скоростью 2-7 метров в секунду, днем – 6-11 метров в секунду. Температура в ночные часы составит от нуля до плюс 2, днем будет плюс 16…18, сообщает Амурский гидрометцентр.

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