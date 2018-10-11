Поезд Тында – Комсомольск назвали одним из самых медленных в России

Фото: zen.yandex.ru

Канал «Яндекс Дзен» «1520. Все о ж/д» подготовил обзор пяти самых медленных поездов России. В их число включили и пассажирский состав, курсирующий между городами Тында и Комсомольск.

Поезд 363/364 Тында – Комсомольск-на-Амуре курсирует по Дальневосточной железной дороге ежедневно. В пути следования он делает более 80 остановок. Расстояние в 1 469 километров состав преодолевает за 36 часов и 28 минут, его средняя скорость – около 40 километров в час. В поезде купейные, плацкартные и сидячие вагоны. Он идет по БАМу, по такой территории, где почти нет автомобильных дорог. И занимает в обзоре пятое место.

Четвертое место досталось поезду 675/676 Уфа – Сибай, который преодолевает 461 километр чуть менее чем за 12 часов. Его средняя скорость – также около 40 километров в час.

На 3-м месте – поезд 662 Москва – Кинешма. Как отмечается, он намеренно замедлен. Многие используют его как ночной поезд от Иваново до Москвы, и людям нужно успеть хотя бы немного поспать. Расстояние в 412 километров он преодолевает за 10 часов и 52 минуты.

Второе место – у поезда 301/302 Грозный – Волгоград. «1520. Все о ж/д» пишет, что этот состав «из числа тех, что больше стоят, чем едут. Это, конечно, преувеличение, но не сильное». Поезд находится в пути чуть больше 25 часов и имеет около 50 остановок. При этом у него 9 остановок продолжительностью больше 15 минут и одна – на 78 минут. Длина маршрута – 931 километр, скорость – 36,8 километра в час.

Лидером обзора назвали поезд 655/656 Лабытнанги – Воркута. Свой маршрут в 277 километров он проходит за 10 часов и 19 минут. «Это еще немыслимое ускорение – раньше он шел почти 13 часов», – говорится в обзоре. Средняя скорость состава – около 27 километров в час.