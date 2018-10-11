В Госдуме предложили создавать «бюджеты развития» в регионах

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Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления предложил создать в регионах «бюджеты развития» по аналогии с резервными и дорожными фондами. Идея предусмотреть такую возможность в Бюджетном кодексе содержится в отзыве комитета на проект федерального бюджета на следующую трехлетку.

Власти регионов тратят недостаточно средств на социально-экономическое развитие, говорится в документе: расходы консолидированных бюджетов субъектов на капитальные вложения, по оценке Счетной палаты, составили всего 12,3 % в 2017 году. Основную долю расходов местных бюджетов составили траты на госуправление, образование, ЖКХ, культуру, СМИ, здравоохранение, социальную политику, физическую культуру и спорт, а также на межбюджетные трансферты и обслуживание муниципального долга.

В «бюджетах развития», которые предлагают создать, должны быть указаны доходы и расходы на финансирование инвестиционных и капитальных проектов в соответствии со стратегиями развития регионов. По идее депутатов, пополняться новые фонды будут за счет собственных доходов регионов и муниципалитетов, сообщает РБК.

Конкретных доходов, за счет которых должны формироваться «бюджеты развития» регионов, депутаты не приводят, они лишь призывают к сокращению неэффективных налоговых льгот и предлагают ввести мораторий на введение новых преференций.

В отношении муниципальных «бюджетов развития» инициатива выглядит конкретнее. Как отмечается в отзыве, сейчас большая часть доходов муниципалитетов уходит на социальные и коммунальные услуги и на зарплаты, а для повышения их доходной базы следует изменить порядок зачисления НДФЛ — основного источника доходов местных бюджетов. Сейчас доходы от налога зачисляются по месту работы, а не по месту жительства, и деньги «утекают» в крупные промышленно-развитые города, куда приезжают на заработки жители малых городов и сел. Чтобы поправить финансовое положение муниципалитетов, в Госдуме также предлагают передать им 1–1,5 % ставки налога на прибыль организаций, дать всем право вводить курортный и торговый сбор, ввести местные сборы за размещение мусорных полигонов и так далее.

К дотационности и финансовой зависимости регионов привела централизация средств в федеральном бюджете, констатировали депутаты в отзыве. Бюджет формируется по принципу перевернутой пирамиды: чем ниже уровень бюджетной системы, тем меньше доходов он получает.

«Это будет удар по стабильности бюджетной системы», — прокомментировал идею «фондов развития» в регионах директор Центра исследований региональных реформ​ РАНХиГС Александр Дерюгин. Без увеличения доходной базы субъектам придется перераспределять деньги с основных статей расходов, указал он. «Это погубит всё остальное. Сейчас регионы расходуют средства в соответствии с приоритетами, и такой подход обеспечивает наиболее стабильное исполнение обязательств. Попытка «застолбить» финансирование за определенными статьями развалит систему», — указал экономист.

Неопределенным остается вопрос источников финансирования «фондов развития», указала эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова. В дорожный фонд идут поступления от акцизов на бензин, транспортного налога и федеральных трансфертов, указала она. «Сложно выделить доходы, которые могли бы целевым образом быть использованы на бюджет развития. Пожалуй, только доходы от продажи материальных и нематериальных активов», — предположила Анисимова. Доходов региональных бюджетов хватает только на текущие потребности, подчеркнула она, а капитальные расходы, как правило, софинансируются со стороны федерального бюджета — например, программа переселения из аварийного жилья и программа «Безопасные и качественные дороги».