Фракция ЛДПР Тындинской городской Думы отказывается работать в существующих условиях

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В Тындинской городской Думе не соблюдается регламент. Так считает депутат от ЛДПР Юрий Шаталов. В видеохостинге Youtube появилось обращение руководителя фракции к избирателям.

«Категорически заявляю, что в таком ракурсе фракция ЛДПР работать не будет. Будем требовать, чтобы соблюдался регламент, чтобы соблюдались права депутатов, потому что за нами стоят люди, которые нас выбрали», – говорит Шаталов.

9 октября прошло внеочередное заседание Тындинской городской Думы. Мэр Тынды Марина Михайлова представила проект новой структуры городской администрации. В ней по-прежнему – три заместителя мэра, но сферу их деятельности изменили. Вместо комитетов мэрия вводит управления. Кроме того, появилась должность руководителя аппарата администрации города.

На сегодняшний день в Тындинской думе из 20 мест – 12 у КПРФ, 5 – у «Единой России», 3 – у ЛДПР. Фракция КПРФ в полном составе поддержала предложенные изменения структуры администрации. Депутаты от «Единой России» и ЛДПР воздержались от голосования.

«Пришли на заседание. 12 вопросов. Толком никто ничего не знает, комиссии не созданы. Экстренно нужно было создавать комиссии прямо на заседании. (…) Это несерьезно! Мы серьезный орган, от нас многое зависит. Мы должны ответственно подходить к этому вопросу. Поэтому я в начале заседания заявил, что не готов работать в таком ракурсе», – объясняет глава фракции.

«Я понимаю, что Марине Валентиновне это не понравилось, а что делать? Давайте выстраивать работу правильно, в соответствии с регламентом, с уставом города, в рамках законодательства. Хочется сказать на будущее (…) коммунистам: несмотря на то, что вас больше, не надо ставить себя выше всех остальных, надо считаться с мнением остальных. Надо не забывать, что нас также выбрали горожане, которые рассчитывают на нашу поддержку» – пояснил Юрий Шаталов.

Тындинские либерал-демократы намерены избавляться от контроля действующей власти, либо препятствовать работе новой администрации. По мнению парламентариев от ЛДПР, в Думе «выстраивается марионеточный режим, то есть депутаты работают под диктовку мэра».

Мэр Тынды Марина Михайлова обещала прокомментировать заявление Юрия Шаталова позже.