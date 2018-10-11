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11октября
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Фракция ЛДПР Тындинской городской Думы отказывается работать в существующих условиях

Фракция ЛДПР Тындинской городской Думы отказывается работать в существующих условиях
Фото: blagoveshensk.bezformata.ru

В Тындинской городской Думе не соблюдается регламент. Так считает депутат от ЛДПР Юрий Шаталов. В видеохостинге Youtube появилось обращение руководителя фракции к избирателям.

«Категорически заявляю, что в таком ракурсе фракция ЛДПР работать не будет. Будем требовать, чтобы соблюдался регламент, чтобы соблюдались права депутатов, потому что за нами стоят люди, которые нас выбрали», – говорит Шаталов.

9 октября прошло внеочередное заседание Тындинской городской Думы. Мэр Тынды Марина Михайлова представила проект новой структуры городской администрации. В ней по-прежнему – три заместителя мэра, но сферу их деятельности изменили. Вместо комитетов мэрия вводит управления. Кроме того, появилась должность руководителя аппарата администрации города.

На сегодняшний день в Тындинской думе из 20 мест – 12 у КПРФ, 5 – у «Единой России», 3 – у ЛДПР. Фракция КПРФ в полном составе поддержала предложенные изменения структуры администрации. Депутаты от «Единой России» и ЛДПР воздержались от голосования.

«Пришли на заседание. 12 вопросов. Толком никто ничего не знает, комиссии не созданы. Экстренно нужно было создавать комиссии прямо на заседании. (…) Это несерьезно! Мы серьезный орган, от нас многое зависит. Мы должны ответственно подходить к этому вопросу. Поэтому я в начале заседания заявил, что не готов работать в таком ракурсе», – объясняет глава фракции.

«Я понимаю, что Марине Валентиновне это не понравилось, а что делать? Давайте выстраивать работу правильно, в соответствии с регламентом, с уставом города, в рамках законодательства. Хочется сказать на будущее (…) коммунистам: несмотря на то, что вас больше, не надо ставить себя выше всех остальных, надо считаться с мнением остальных. Надо не забывать, что нас также выбрали горожане, которые рассчитывают на нашу поддержку» – пояснил Юрий Шаталов.

Тындинские либерал-демократы намерены избавляться от контроля действующей власти, либо препятствовать работе новой администрации. По мнению парламентариев от ЛДПР, в Думе «выстраивается марионеточный режим, то есть депутаты работают под диктовку мэра».

Мэр Тынды Марина Михайлова обещала прокомментировать заявление Юрия Шаталова позже.

Просмотров всего: 596

#выборы #партии #Тында


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Комментарии
Показать все (20) Обсудить на форуме
  • Злодей

    Злодей
    2 часа назад

    Ну.... раз отказываются, то надо их отпустить домой. Ну в самом деле, какой с них толк? не хотят работать - ну пусть дома сидят.

    Или как они хотят? Ну вот не набрали они голосов, чтобы быть большинством в Думе, теперь чтоли истерики закатывать? Мантады сдавайте и по домам.

    Наши вон в Благовещенске чёто не бузят в меньшинстве, мандатиками своими дорожат, потому как знают. мандат отымут - а куда потом без него то идти?

    Работать на заводе штоле?

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Гыг.

    Херои, чоужтам.

    Только вот куда этот хероизм девается там, где большинство педросы?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Злодей

    Ну.... раз отказываются, то надо их отпустить домой. Ну в самом деле, какой с них толк? не хотят работать - ну пусть дома сидят.

    Или как они хотят? Ну вот не набрали они голосов, чтобы быть большинством в Думе, теперь чтоли истерики закатывать? Мантады сдавайте и по домам.

    Наши вон в Благовещенске чёто не бузят в меньшинстве, мандатиками своими дорожат, потому как знают. мандат отымут - а куда потом без него то идти?

    Работать на заводе штоле?



    так ведь и РАБОТАЮТ, в отличии от тебя, чудло!

  • Sah

    Sah
    1 час назад



    в Думе «выстраивается марионеточный режим, то есть депутаты работают под диктовку мэра».



    вот , нормальная работа в зак.органе.а то надоел уже тупой одобрямс, под молчаливые кивки крепостных



  • Злодей

    Злодей
    1 час назад

    Сергей Труш



    Работать на заводе штоле?



    так ведь и РАБОТАЮТ, в отличии от тебя, чудло!



    А ты почему тогда на форуме сидишь строчишь? не выбивайся от работающей партии - беги на завод.

    ой. я забыл. ты же тока языком работать умеешь ... ручами тяжелее чнем на клавишу надавить да ложку в рот сунуть ничё и не можешь.

  • братеев2

    братеев2
    1 час назад

    Сергей Труш



    так ведь и РАБОТАЮТ, в отличии от тебя, чудло!



    водку жрать за народный счет это работа лдпрастов

    тяжелая, цирроз там же... молоко еще надо им доплачивать за вредность, вынести на обсуждение и одобрить!

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    оппозиция договорится между собой

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Братеев1

    оппозиция договорится между собой



    Смари, под тебя косить начали :))))))))))))) Вовка банщик темник спустил :)))

  • братеев2

    братеев2
    1 час назад

    Братеев1

    оппозиция договорится между собой



    то что лыдпрэ договаривается лобызается в десны с коммуняками и остальными - не секрет

  • Савелий28ru

    Савелий28ru
    1 час назад

    Жалко Тынду, к власти пришли красные глупцы.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Злодей

    Сергей Труш



    Работать на заводе штоле?



    так ведь и РАБОТАЮТ, в отличии от тебя, чудло!



    А ты почему тогда на форуме сидишь строчишь? не выбивайся от работающей партии - беги на завод.

    ой. я забыл. ты же тока языком работать умеешь ... ручами тяжелее чнем на клавишу надавить да ложку в рот сунуть ничё и не можешь.



    так вот, для дегенератов поясняю. Я РАБОТАЮ и РУКАМИ и ГОЛОВОЙ. Это значит, что я и ПРИДУМЫВАЮ и ИСПОЛНЯЮ задуманное. Прикинь?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    братеев2

    Братеев1

    оппозиция договорится между собой



    то что лыдпрэ договаривается лобызается в десны с коммуняками и остальными - не секрет



    Володька, ты чего это?

  • Флегматичный

    Флегматичный
    55 минут назад

    Sah



    в Думе «выстраивается марионеточный режим, то есть депутаты работают под диктовку мэра».



    вот , нормальная работа в зак.органе.а то надоел уже тупой одобрямс, под молчаливые кивки крепостных



    Действительно. А еще лучше было бы, если как в Москве в 1993 году. А то выдумали ерунду какую то: совместная работа двух ветвей власти без конфронтаций. Никаких одобрямсов: на любое действие исполнительной власти - даешь противодействие представительной!

  • Братеев1

    Братеев1
    53 минуты назад

    Сергею-это похоже на Осиповых из Свободного-новая форма борьбы Единой

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    44 минуты назад

    Флегматичный

    Sah



    в Думе «выстраивается марионеточный режим, то есть депутаты работают под диктовку мэра».



    вот , нормальная работа в зак.органе.а то надоел уже тупой одобрямс, под молчаливые кивки крепостных



    Действительно. А еще лучше было бы, если как в Москве в 1993 году. А то выдумали ерунду какую то: совместная работа двух ветвей власти без конфронтаций. Никаких одобрямсов: на любое действие исполнительной власти - даешь противодействие представительной!



    и снова Труш задаёт вопрос

    Что такое оппозиция? Это на всякое "да" говорить "нет"? Но едроботы имено ЭТОГО хотят.. что ж уровень интеллекта прям на лицо

  • Злодей

    Злодей
    41 минута назад



    Я РАБОТАЮ и РУКАМИ и ГОЛОВОЙ. Это значит, что я и ПРИДУМЫВАЮ и ИСПОЛНЯЮ задуманное. Прикинь?



    Ты руками придумываешь, а в голову ешь?

    А то, что ты Исполняешь, это и так всем понятно.

    Сирожа, ты нажратый штоле?

  • Депутат Бобров

    Депутат Бобров
    29 минут назад

    Сергей Труш

    Злодей

    Сергей Труш



    Работать на заводе штоле?



    так ведь и РАБОТАЮТ, в отличии от тебя, чудло!



    А ты почему тогда на форуме сидишь строчишь? не выбивайся от работающей партии - беги на завод.

    ой. я забыл. ты же тока языком работать умеешь ... ручами тяжелее чнем на клавишу надавить да ложку в рот сунуть ничё и не можешь.



    так вот, для дегенератов поясняю. Я РАБОТАЮ и РУКАМИ и ГОЛОВОЙ.



    Если точнее то руками с малой головой, то левой то правой )

  • Братеев1

    Братеев1
    20 минут назад

    любимая тема Боброва

  • непонятно

    непонятно
    20 минут назад

    Сергей Труш

    Вовка банщик темник спустил :)))



    М-да, совсем Труш с катушек сорвался.



  • Sah

    Sah
    5 минут назад

    Флегматичный

    Sah



    в Думе «выстраивается марионеточный режим, то есть депутаты работают под диктовку мэра».



    вот , нормальная работа в зак.органе.а то надоел уже тупой одобрямс, под молчаливые кивки крепостных



    Действительно. А еще лучше было бы, если как в Москве в 1993 году. А то выдумали ерунду какую то: совместная работа двух ветвей власти без конфронтаций. Никаких одобрямсов: на любое действие исполнительной власти - даешь противодействие представительной!



    откровенно говоря лучше бы было, да "бы" вечно мешает.

    конфронтация это совершенно нормальный естественный процесс, не надо при этом слове испуганно в щели забиваться крестясь. Перетрут непонятки и войдут в нормальный режим. Дров главное не наломать на скорую руку.

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