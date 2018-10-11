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11октября
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сегодня, 14:49 2

Единоросс назначен новым заместителем мэра Тынды

Единоросс назначен новым заместителем мэра Тынды
Фото: gazeta-bam.ru

11 октября в Тынде к своим обязанностям приступил Владимир Плюхин. Он стал новым заместителем мэра города. Владимир Владимирович будет заниматься вопросами жизнеобеспечения, городского хозяйства, благоустройства и градостроительства.

До вступления в новую должность Владимир Плюхин работал заместителем генерального директора АО «Коммунальные системы БАМа». В эту организацию Владимир Владимирович устроился в 2003 году слесарем-ремонтником, а в июле 2015 года стал заместителем генерального директора. В «Коммунальных системах БАМа» мужчина отработал 15 лет.

Владимир Плюхин окончил Новосибирский государственный университет по специальности «Тепловые электрические станции». Является членом партии «Единая Россия», сообщает газета «БАМ».

Отмечается, что ранее сферой ЖКХ Тынды ведал Сергей Гуляев. 10 октября он уволился. По информации издания, в будущем Гуляев возглавит одно из муниципальных предприятий.

Ранее сообщалось, что мэр Тынды Марина Михайлова представила проект новой структуры городской администрации. В ней по-прежнему останется три заместителя мэра, но сфера их деятельности изменится. Комитеты будут заменены на управления, структура которых также претерпит изменения.

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#городская власть #Тында


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Комментарии
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  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    зрада?

  • Савелий28ru

    Савелий28ru
    1 час назад

    Карьерист!

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