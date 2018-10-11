Амурский депутат просит прокуратуру проверить школьные столовые

В обращении (имеется в распоряжении редакции Амур.инфо) к главному прокурору Амурской области Руслану Медведеву депутат сообщает, что 10 октября на Амур.инфо была опубликована видеозапись, как в школьной столовой Сковородина сотрудница накладывает пищу голыми руками.

По мнению Кирилла Зимина, действия работницы столовой нарушают санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, «а также иного действующего законодательства».

В телефонном разговоре с корреспондентом ИА «Амур.инфо» Кирилл Зимин объяснил, почему обратился в прокуратуру. «Да, можно понять, что работников непросто найти. Но такие люди не должны работать в общественном питании. Им либо совсем наплевать, либо они не понимают, где работают и какую функцию несут», – сказал депутат. «Необходимо проверить садики и школы области на наличие медсправок у персонала, оценить квалификацию сотрудников», – добавил Кирилл Вячеславович.

Это второе обращение депутата Зимина по поводу несоблюдения санитарных норм в школьной столовой. «Подобное обращение я направлял в прокуратуру, когда на Амур.инфо было опубликовано видео из благовещенской школы, где еду накладывали руками», – пояснил Кирилл Вячеславович.

По закону, в течение 30 дней с момента поступления обращения прокуратура должна предоставить официальный ответ. В нем будут содержаться результаты проведенной проверки.