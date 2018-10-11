Forbes опубликовал список лучших в мире работодателей

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Журнал Forbes составил рейтинг лучших в мире работодателей. Отчет составлялся на основании анкетирования сотрудников, которых попросили анонимно оценить своего работодателя и порекомендовать его другу.

Выяснилось, что лучшим в мире работодателем является холдинг Alphabet Inc., владеющий Google, на втором месте оказался Microsoft, а почетная бронза досталась корпорации Apple. На четвертом месте Forbes разместил крупнейший финансовый конгломерат мировой индустрии развлечений Walt Disney, а на пятое – интернет-сервис Amazon.

Российские компании не попали в первую сотню лучших, но Московская биржа на 117-м месте значительно опережает «Сургутнефтегаз», который расположился на 167-м месте и Лукойл на 450-м, сообщает Eg.ru.

Всего в список вошло 500 крупных компаний со всего мира.