Амурское СМИ попало в поле зрения ФАС за статью с заголовком «Вибратор для омлета»

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Амурское УФАС России рассмотрело дело по факту одной из публикаций на сайте амурского СМИ. Речь о статье, содержание которой оскорбило интернет-пользователя, и он пожаловался в ведомство.

20 июля 2018 года на сайте амурского СМИ была опубликована статья с заголовком «Вибратор для омлета: где в Благовещенске искать товары для взрослых? (18+)». 30 июля в Амурское УФАС поступило обращение гражданина, который указал, что реклама секс-шопов на новостном портале недопустима, она нарушает закон «О рекламе», поскольку содержит оскорбительные и непристойные образы.

11 сентября УФАС было возбуждено дело в отношении компании, которая осуществляет «функции редакции» этого СМИ, – по факту распространения рекламы непристойного и оскорбительного характера. Установлено, что размещенная информация отвечает законодательному определению «реклама», приведенному в законе «О рекламе». Она «адресована неопределенному кругу лиц, направлена на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование и поддержание интереса к нему, способствуя его продвижению на рынке», сообщается на сайте Амурского УФАС России.

Как отмечается, «в рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражданина, официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия».

«Вопрос отнесения изображений, слов и иных образов к оскорбительным носит субъективно-оценочный характер, который основан на восприятии данной информации каждым индивидуумом в отдельности, – пишет ведомство. – При этом очевидно, что восприятие одной и той же информации разными людьми может отличаться в зависимости от личностных характеристик субъекта (возраста, образования, воспитания, семейных устоев, места проживания и прочее)».

Амурское УФАС России провело опрос, который показал, что более 65 % респондентов указали на «наличие в рекламе непристойных и оскорбительных образов, нарушающих общепринятые нормы и принципы поведения в обществе с точки зрения морали и нравственности».

10 октября ведомство решило признать данную информацию ненадлежащей, выдать рекламодателю предписание о прекращении нарушения законодательства о рекламе. А также – передать материалы дела уполномоченному лицу Амурского УФАС для возбуждения дела об административном правонарушении.