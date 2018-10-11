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11октября
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сегодня, 13:31 4

Муж уличил жену в измене с помощью Google Maps

Муж уличил жену в измене с помощью Google Maps
Фото: Google Maps

Житель города Лима в Перу развелся с женой после того, как обнаружил ее, обнимающуюся с другим мужчиной. Это мужчина увидел на Google Maps, когда прокладывал свой путь.

Выстраивая маршрут, супруг разглядел на трехмерной панораме лежащего на скамейке мужчину, чья голова находилась на коленях женщины. Несмотря на то, что лица парочки были автоматически замазаны, муж узнал жену по одежде.

Снимок был сделан в 2013 году в районе местной достопримечательности «Мост вздохов» (Puente de los Suspiros de Barranco). Под давлением «доказательства» женщина призналась в неверности, и пара рассталась.

14 сентября в Сеть выложили странную фотографию «расчлененных» влюбленных на Google Maps. На снимке видно, что мужчина и женщина сидели на полотенцах, разложенных на песке. В момент, когда специальные камеры с автомобиля Google зафиксировали их, они целовались. Однако панорамная фотография склеилась неправильно, в результате чего изображение получилось нереалистичным, сообщает «Лента.ру».

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#жизнь


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Комментарии
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  • oenesterov

    oenesterov
    3 часа назад

    она ему сказала "это совсем не то, что ты думаешь"? :)

  • Victrix

    Victrix
    2 часа назад

    Про эту хохму лет десять назад слышал.

  • nerro

    nerro
    2 часа назад

    анекдоты уже в ранг новостей перевели

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Желтуха у АИ. (

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