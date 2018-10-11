Осужден житель Свободного, жестоко убивший знакомого ножницами

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Свободненский городской суд вынес приговор 39-летнему жителю города. Мужчина признан виновным в жестоком убийстве знакомого, а также в хищении мобильных телефонов.

10 марта 2018 года амурчанин, находясь в гостях у знакомых, похитил несколько мобильных телефонов, общей стоимостью более 3 тысяч рублей. 14 марта, будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина нанес металлическими ножницами знакомому не менее 32 ударов. Они пришлись в шею и грудную клетку. В результате пострадавший скончался на месте происшествия.

Как сообщает прокуратура Амурской области, мужчина в судебном заседании признал вину в хищении телефонов. Вину в совершении убийства он признавать не стал. Амурчанин пояснил, что, нанося удары, не желал причинения смерти знакомому.

Вместе с тем вина мужчины в убийстве в ходе проведения судебного следствия была доказана в полном объеме.

Судом было установлено, что амурчанин ранее был судим. Данные преступления он совершил в период условного осуждения. Официально не трудоустроен. С 25 ноября 2014 года состоит на учете у врача нарколога с диагнозом «средняя (вторая) стадия зависимости от алкоголя». По месту жительства характеризуется отрицательно.

Суд, с учетом всех обстоятельств, приговорил мужчину к 10 годам и 6 месяцам колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год и 6 месяцев.