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11октября
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Произошел пожар в приемном отделении инфекционной больницы в Благовещенске

Произошел пожар в приемном отделении инфекционной больницы в Благовещенске
Фото: 28.mchs.gov.ru (с места пожара)

Утром 11 октября в Благовещенске возник пожар в приемном отделении Амурской областной инфекционной больницы – загорелся монитор видеонаблюдения. Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

В результате пожара поврежден монитор и закопчено помещение приемного бокса. На момент возгорания людей в помещении не было, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

В тушении были задействованы боевые расчеты благовещенского пожарно-спасательного гарнизона, всего 20 человек, 6 единиц техники, спасатели дежурной смены поисково-спасательного отряда Амурского центра ГЗ и ПБ.

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#пожары #происшествия


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