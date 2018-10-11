Произошел пожар в приемном отделении инфекционной больницы в Благовещенске
Утром 11 октября в Благовещенске возник пожар в приемном отделении Амурской областной инфекционной больницы – загорелся монитор видеонаблюдения. Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали возгорание.
В результате пожара поврежден монитор и закопчено помещение приемного бокса. На момент возгорания людей в помещении не было, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.
В тушении были задействованы боевые расчеты благовещенского пожарно-спасательного гарнизона, всего 20 человек, 6 единиц техники, спасатели дежурной смены поисково-спасательного отряда Амурского центра ГЗ и ПБ.
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