Хабаровск vs Владивосток: на Дальнем Востоке развернулась битва столиц

Фото: khabarovsk.4geo.ru

В администрации президента поддержали перенос столицы Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток. В ближайшее время в столицу Приморья направят рабочую группу для изучения всех сопутствующих вопросов. Об этом сообщил врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко. Жители Хабаровского края возможный перенос столицы ДФО называют «местью за Фургала».

Олег Кожемяко встретился с Антоном Вайно, руководителем администрации президента РФ. Шла речь о переносе столицы ДФО во Владивосток. Антон Вайно сказал, что «в ближайшее время туда направится рабочая группа для отработки всех моментов, касающихся расположения и всех видов коммуникации. В целом он положительно отнёсся к этой идее», – цитирует заявление Кожемяко «Интерфакс».

Ранее идею Кожемяко поддержал Юрий Трутнев. Полпред считает, что для этого есть существенная экономическая основа. К примеру, по численности населения Приморье в полтора раза больше, чем Хабаровский край. Сфера инвестиций у Приморья в 5-10 раз больше. В Хабаровском крае реализуются больше 80 проектов с инвестициями примерно в 250 миллиардов рублей, а в Приморье – около 880 проектов на сумму 1,8 триллиона рублей. Кроме того, считает Трутнев, программа «Дальневосточный гектар» в Приморье работает лучше, чем в Хабаровске. А на ВЭФ съезжаются главы крупнейших компаний и государств, пишет «Дейта.ру».

Между тем жители Хабаровского края остро реагируют на заявления о переносе столицы на местных форумах и в социальных сетях. Перетягивание столицы в другой регион люди называют «местью за Фургала». На выборах в Хабаровском крае победил представитель ЛДПР.

«Перенос столицы Дальнего Востока – самый быстрый, дешевый и эффективный способ купить голоса приморчан за единоросса Кожемяко на губернаторских выборах. Ок! А хабаровчане припомнят власти этот шаг в следующем году при выборах в краевую Думу. Думаю, "Единой России" там много мандатов не найдётся!» – пишет пользователь портала Dvhab.ru

«Федеральная власть делает все, чтобы такими сладкими речами купить благосклонность приморцев и сделать Кожемяко губернатором, чтобы сохранить контроль над этим важнейшим для них регионом и не отдать его коммунистам. И теперь все зависит от самих приморцев – поддадутся они на эту уловку "Единой России" или нет. Здесь и проявится их гражданская сознательность», – поддерживает другой хабаровчанин.

«Уважаемый Юрий Петрович, город Хабаровск всегда был столицей Дальнего Востока, что при царе, что при советской власти, потому что этот город обладает огромным потенциалом. Наши деды трудились на всеобщее благо, чтобы обеспечить нам счастливое будущее. В Хабаровске были построены заводы-гиганты, которые снабжали фронт боеприпасами, боевыми машинами, пушками и т.д. Например, завод "Энергомаш", "Арсенал", "Дальдизель", судостроительный. Они благополучно работали и в мирное время, пока каким- то образом не перешли в частные руки и были доведены до разорения. Тысячи людей остались без работы. Почему так? Вы говорите, что глубоко уважаете хабаровчан, тогда было бы правильнее спросить их мнение, а не ставить перед фактом...» – обращается к Трутневу житель Хабаровского края.

В стороне от обсуждения идеи Олега Кожемяко не остались хабаровские сенаторы и депутаты Госдумы. Вопрос переноса центра Дальневосточного федерального округа во Владивосток не должен быть инструментом выборного процесса регионального уровня, считает депутат Государственной думы от Хабаровского края Борис Гладких.

Парламентарий отметил, что в данный момент есть масса более серьезных и насущных вопросов, на которые следует обратить внимание. Центры федеральных округов были определены в 2000 году указом президента № 849 от 13 мая. И для того чтобы изменить такой серьезный документ, как указ президента, должны быть более веские основания, чем проведение международных форумов и возросший при поддержке федерального центра экономический потенциал.

Депутат считает, что в данный момент нужно заниматься реальными проблемами, а не в рамках предвыборной кампании разжигать спор между жителями двух регионов. К тому же при принятии подобных решений необходимо учитывать в первую очередь мнение населения. Также нельзя исключать и возможный рост социальной напряженности среди населения, проживающего на территории Хабаровского края.

«Я считаю идею, которую озвучил врио губернатора Приморья, не более чем предвыборным заявлением. Проведение Восточного экономического форума, саммита АТЭС, визиты глав иностранных государств – не заслуга властей Приморского края. Хочу подчеркнуть, что если бы в Хабаровский край вкладывались такие же деньги, какие вкладывались во все эти стройки для ВЭФ и прочих международных мероприятий, то регион ушел бы далеко вперед», – мнение сенатора Елены Грешняковой цитирует «Губерния».

Оценил шаг Кожемяко и его главный оппонент на предстоящих выборах губернатора – коммунист Андрей Ищенко. «Идея хорошая, если бы она была подкреплена тем, что Владивостоку присвоили звание федерального центра с соответствующим финансированием, то это, может быть, было бы хорошо. А так, знаете, просто на открытке написать: столица ДФО. Это чистой воды популизм», – сообщил Ищенко корреспонденту ИА Амур.инфо.

«Сейчас обещания просто льются рекой. Если Тарасенко обещал чуть-чуть, то здесь обещания текут рекою: "Дай бог, чтобы выбрали Кожемяко, тогда Приморский край превратится в благоухающий край, где цветут сказочные райские сады и жизнь улучшается". А на территории ничего не делается. Как в поселке Рощино Красноармейского района не строят 7 лет школу, так она и стоит. И дети 1 сентября пришли в здание, не предназначенное для общеобразовательных учреждений. Как не делались дороги по всему краю, так они и не делаются. Как и были бесчинства в департаменте земельных отношений: вдова участника Великой Отечественной войны не может несколько лет оформить участок под своим же домом, представляете! По факту власть должна начать решать проблемы народа хотя бы по чуть-чуть. А вместо этого обещания, красивые слова», – пояснил Андрей Ищенко.