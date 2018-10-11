Медведев подписал распоряжение о выделении денег на льготные авиаперевозки для ДФО

Фото: vostokmedia.com

Из этих средств 100 миллионов рублей направляется на обеспечение доступности пассажирских воздушных перевозок из аэропортов Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении. За счет этой суммы будет перевезено не менее 15 000 пассажиров. На формирование маршрутной сети и авиаперевозок внутри ДФО предусмотрено 300 миллионов рублей. Это позволит обеспечить авиаперевозку до 45 000 пассажиров между аэропортами округа.

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Льготные билеты могут приобрести российские граждане в возрасте до 23 лет, женщины в возрасте свыше 55 лет, мужчины в возрасте свыше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалиды с детства II или III группы. Как пояснили в Минвостокразвития, по предложению регионов министерство выступило с инициативой расширить льготную категорию на многодетных родителей (их на Дальнем Востоке 125 тысяч), чтобы многодетные родители тоже могли пользоваться льготными авиабилетами.

«Вопросы транспортной доступности волнуют всех, кто живет на Дальнем Востоке. Каждый дальневосточник может сказать, насколько регион ждет разрешения данной ситуации. Сейчас шаг за шагом идет работа. Это не только выделение субсидий, но и формирование нового бюджета на ближайшую трехлетку», – прокомментировал министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

Решение о предоставлении Дальнему Востоку дополнительных субсидий на авиаперевозки было принято на заседании правительства 27 сентября 2018 года.