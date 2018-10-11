Благовещенский храм просит у горожан продукты и вещи для помощи нуждающимся

Фото: vsehradost.cerkov.ru

Благовещенский храм Всех скорбящих Радость собирает продукты питания и средства гигиены. Предметы первой необходимости нужны для помощи многодетным, безработным и неполным семьям, которые регулярно обращаются в храм.

За семь месяцев 2018 года выдано более 100 наборов продуктов. Храм оказывает помощь не только этим семьям, но и одиноким пенсионерам и гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в том числе лицам без определенного места жительства. Все обратившиеся получают набор, включающий нескоропортящиеся продукты, овощи, непищевые товары первой необходимости.

Социальный отдел храма примет от горожан: крупы (гречка, рис, горох, перловка, пшено, рис, любые другие), макаронные изделия, муку, сахар, растительное масло, чай, консервы, яйца, хлеб, овощи, соленья, сухофрукты, сгущенное молоко, детское питание, мыло туалетное, зубную пасту, туалетную бумагу.

Посильную помощь можно передать по адресу: Благовещенск, улица Красноармейская, 51/2, с 9:00 до 18:00 часов ежедневно.