И.о. главы Свободного Константинов: новый мост построят за полтора-два года

По поводу одного из самых главных вопросов – почему все-таки мост рухнул, и.о. главы Свободного сказал, что необходимо дождаться официальных экспертиз. Однако он подтвердил, что сооружение было приспособлено для движения большегрузов.

«Знаков ограничения на въезд на мост не было. Мост был приспособлен для движения всего городского транспорта, в том числе грузовых автомобилей. Поэтому в причинах сейчас разбираются компетентные органы. Должны дать техническое заключение специалисты, которые занимаются содержанием, обслуживанием, проектированием и строительством таких мостовых переходов», – считает Владимир Константинов.

По его словам, восстанавливать упавший мост в городе не собираются. Есть предварительные сроки, за которые можно возвести новую конструкцию. Однако предварительную стоимость работ исполняющий обязанности главы администрации озвучивать не стал.

«Новый будет построен. Если смотреть по аналогии, то года полтора-два будет строиться. Говорить о деньгах совсем еще рано», – объяснил Владимир Константинов.

Пока мост будет строиться, чтобы попасть из одной части города в другую жителям придется пользоваться объездной дорогой. Асфальтировать покрытие не планируется.

«Мы сейчас приводим объездную дорогу к нормативному состоянию. Поэтому скорость движения по ней такая же, как и в городском режиме. Единственное, что маршрут движения увеличится порядка на 3,5–4 километра. Сегодня она вообще как проселочная используется. Мы выехали со специалистами Упрадора и с Александром Анатольевичем Зелениным, посмотрели. Работают специалисты Упрадора: они считают, сколько это будет стоить для того, чтобы привести дорогу в нормативное состояние. А мы, чтобы у нас не был оторван залинейный район, позавчера и вчера всю ночь ее готовили. Завозили туда щебень. 10 октября с утра это все отгрейдировали. Дорога сегодня проездная полностью», – рассказал Константинов.

На вопрос, насколько серьезно была нарушена жизнь в городе в связи с ЧП, Владимир Константинов ответил: «Вы знаете, когда нарушается привычный путь движения... На вчерашний вечер она была еще в недостаточном состоянии, чтобы пропустить большой поток автомобилей. Я думаю, что в ближайшее время мы примем все меры для того, чтобы не только этот путь соединял залинейную часть города с центральной, но и другие пути, которые также есть на территории городского округа. И мы их во вторую очередь будем обязательно приводить в нормативное состояние, чтобы жители могли ездить не только через переезды, но и другими объездными путями. Основная, конечно, надежда – это строительство нового путепровода. Он просто сегодня необходим для города».

Чиновник также рассказал, что на территории залинейной части действуют школа, детский сад, городская больница и станция «скорой помощи». Он заверил, что в работе медучреждений никаких сбоев нет. Также в обычном режиме работают садики и школы. Для школьников организовали подвоз школьными автобусами через объездную дорогу из центральной части в залинейную.

Владимир Константинов перечислил, что делается в городе для ликвидации последствий ЧС.

«У меня был эксперт из проектной организации "Гидромонтаж". Он выехал на мост с моим заместителем работать. Со стороны правительства Амурской области – всесторонняя поддержка и полное оказание помощи. Со стороны «Газпром переработка Благовещенск» и заместителя генерального директора Белоусова Андрея Валерьевича и подрядных организаций, которые работают на строительстве газпоперерабатывающего завода, – полная помощь. В решении КЧС мы обозначили количество техники, которую необходимо выделить. Она была вся выделена, даже еще и с избытком для того, чтобы мы могли быстро проводить работы. Также железнодорожная бригада, которая дислоцируется на территории городского округа, выделила тяжелую дорожную технику и личный состав для разбора завалов. Со всех сторон идет полное содействие, никаких вопросов в организации в этом направлении нет», – заверил и.о. главы администрации.

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