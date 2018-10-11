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11октября
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И.о. главы Свободного Константинов: новый мост построят за полтора-два года

И.о. главы Свободного Константинов: новый мост построят за полтора-два года

Исполняющий обязанности главы Свободного Владимир Константинов рассказал в программе «Простые вопросы», сколько времени уйдет на строительство нового моста взамен рухнувшего. И озвучил, что делается, чтобы сократить движение транспорта из центральной части города в залинейную по объездному пути. Интервью записано по скайпу.

По поводу одного из самых главных вопросов – почему все-таки мост рухнул, и.о. главы Свободного сказал, что необходимо дождаться официальных экспертиз. Однако он подтвердил, что сооружение было приспособлено для движения большегрузов.

«Знаков ограничения на въезд на мост не было. Мост был приспособлен для движения всего городского транспорта, в том числе грузовых автомобилей. Поэтому в причинах сейчас разбираются компетентные органы. Должны дать техническое заключение специалисты, которые занимаются содержанием, обслуживанием, проектированием и строительством таких мостовых переходов», – считает Владимир Константинов.

По его словам, восстанавливать упавший мост в городе не собираются. Есть предварительные сроки, за которые можно возвести новую конструкцию. Однако предварительную стоимость работ исполняющий обязанности главы администрации озвучивать не стал.

«Новый будет построен. Если смотреть по аналогии, то года полтора-два будет строиться. Говорить о деньгах совсем еще рано», – объяснил Владимир Константинов.

Пока мост будет строиться, чтобы попасть из одной части города в другую жителям придется пользоваться объездной дорогой. Асфальтировать покрытие не планируется.

«Мы сейчас приводим объездную дорогу к нормативному состоянию. Поэтому скорость движения по ней такая же, как и в городском режиме. Единственное, что маршрут движения увеличится порядка на 3,5–4 километра. Сегодня она вообще как проселочная используется. Мы выехали со специалистами Упрадора и с Александром Анатольевичем Зелениным, посмотрели. Работают специалисты Упрадора: они считают, сколько это будет стоить для того, чтобы привести дорогу в нормативное состояние. А мы, чтобы у нас не был оторван залинейный район, позавчера и вчера всю ночь ее готовили. Завозили туда щебень. 10 октября с утра это все отгрейдировали. Дорога сегодня проездная полностью», – рассказал Константинов.

На вопрос, насколько серьезно была нарушена жизнь в городе в связи с ЧП, Владимир Константинов ответил: «Вы знаете, когда нарушается привычный путь движения... На вчерашний вечер она была еще в недостаточном состоянии, чтобы пропустить большой поток автомобилей. Я думаю, что в ближайшее время мы примем все меры для того, чтобы не только этот путь соединял залинейную часть города с центральной, но и другие пути, которые также есть на территории городского округа. И мы их во вторую очередь будем обязательно приводить в нормативное состояние, чтобы жители могли ездить не только через переезды, но и другими объездными путями. Основная, конечно, надежда – это строительство нового путепровода. Он просто сегодня необходим для города».

Чиновник также рассказал, что на территории залинейной части действуют школа, детский сад, городская больница и станция «скорой помощи». Он заверил, что в работе медучреждений никаких сбоев нет. Также в обычном режиме работают садики и школы. Для школьников организовали подвоз школьными автобусами через объездную дорогу из центральной части в залинейную.

Владимир Константинов перечислил, что делается в городе для ликвидации последствий ЧС.

«У меня был эксперт из проектной организации "Гидромонтаж". Он выехал на мост с моим заместителем работать. Со стороны правительства Амурской области – всесторонняя поддержка и полное оказание помощи. Со стороны «Газпром переработка Благовещенск» и заместителя генерального директора Белоусова Андрея Валерьевича и подрядных организаций, которые работают на строительстве газпоперерабатывающего завода, – полная помощь. В решении КЧС мы обозначили количество техники, которую необходимо выделить. Она была вся выделена, даже еще и с избытком для того, чтобы мы могли быстро проводить работы. Также железнодорожная бригада, которая дислоцируется на территории городского округа, выделила тяжелую дорожную технику и личный состав для разбора завалов. Со всех сторон идет полное содействие, никаких вопросов в организации в этом направлении нет», – заверил и.о. главы администрации.

Текстовая и видеоверсии программы доступны на сайте в разделе «Простые вопросы».

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#происшествия #строительство #транспорт


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Комментарии
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  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    1 час назад

    Вот пожелания от моих родственников из этого города:

    - Объездная дорога совершенно не освещена, а надо бы – а то этот «объезд» практически «вне города» - с одной стороны сопка, а с другой луга (озера и болота). Тётя такой случай рассказала – спустилась маршрутка на объездную дорогу (кругом ни домов, ни души) и один маленький ребенок испугался и заплакал - куда мол его увезли из города ! )))

    - Переезд на Почтамтской нужно срочно открывать, но только для ограниченного транспорта – мед.транспорта (в гор.больницу), пассажирского и легкового, с запретом для грузового! Почтамтский переезд будет просто настоящим СПАСЕНИЕМ в сложившемся положении!

    Кстати, в Залинейной части этого города, не только лишь горбольница, средняя школа, детсад, но еще ведь там есть и колледж, несколько предприятий и организаций, несколько общежитий, в т.ч. газовиков и др. Это очень большой городской район, в котором около 40 улиц и переулков

  • Злодей

    Злодей
    48 минут назад



    «Новый будет построен. Если смотреть по аналогии, то года полтора-два будет строиться. Говорить о деньгах совсем еще рано», – объяснил Владимир Константинов.



    Как это рано? Таня Половайкина уже смету в уме составила на каджый гвоздь. Весь ППР обсчитала умной своей башкой и молвила - "за пару лярдов" сварганим.

    Теперь что касаемо про "года полтора-два будет строиться".

    Господин, Константинов, если такими же темпами и качествами как все остальные работы в ЖКХ-сфере делаются. то и за 5 не управитесь. Трубы, вон, месяц не могут состыковать ... а тут мост.

  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    29 минут назад

    3.1

  • Лысеющий полуночник

    Лысеющий полуночник
    26 минут назад

    Через полтора-два года про него уже все забудут.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    22 минуты назад

    В России рухнул второй за сутки мост, а гражданам рассказывают о второстепенных новостях, отвлекая внимание от действительно серьёзных проблем, убеждён Владимир Жириновский.

    Сразу два автомобильных моста обрушились в нашей стране за последние сутки – в Мордовии и в Приамурье. Но сообщения об этих событиях оказались почти незаметными на фоне других новостей. Наше внимание специально переключают с важного на второстепенное. Падение уже второго моста говорит о состоянии инфраструктуры в России, считает лидер ЛДПР. Нельзя эксплуатировать аварийные объекты, надеясь на удачу, их нужно вовремя ремонтировать. Но внимание зрителей на этом не акцентируется.

    «С экранов ТВ нам рассказывают не о реальных проблемах, а о дурацких драках с участием футболистов в кафе. Под разговоры о кокориных и марах багдасарян незаметно воруются миллиарды, рушатся мосты», - заявил Владимир Жириновский.

    Лидер ЛДПР напомнил также о ЧП в Амурской области, где автомобильный мост обрушился на главный путь Транссибирской железнодорожной магистрали. В результате прекращения движения поездов стране был нанесён ущерб на сотни миллионов рублей.

    «Кто в этом виноват? Бывший губернатор. Сейчас он уже министр, но ни за одну из своих управленческих ошибок, сделанных раньше, так и не ответил. В Мордовии тоже автомобильный мост упал, уже второй за сутки. Но кто-нибудь разбирается в причинах? Почему страна несет огромные денежные убытки? Нет писать будут про драки в кафе, а подобную серьёзную информацию постараются скрыть», - подвёл итог Владимир Жириновский.

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    11 минут назад

    кормушка для ИО на целых 2 года.

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