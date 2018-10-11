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11октября
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Российская и китайская части опор моста в ЕАО соединены

Российская и китайская части опор моста в ЕАО соединены
Фото: minvr.ru

10 октября российские и китайские специалисты провели работы по укладке элементов пролетного строения между четвертой (российской) и пятой (китайской) опорами железнодорожного моста Нижнеленинское – Тунцзян. Балка последней секции пролетного строения при помощи плавучего крана уложена с опиранием на четвертую опору.

Железнодорожный мост между Россией и КНР Нижнеленинское – Тунцзян возводится в Еврейской автономной области. Его длина – 2,2 километра, из которых 309 метров приходится на российскую сторону. Мост рассчитан на пропуск двух путей с колеей российского и китайского стандартов.

«Это можно назвать историческим событием. Части моста соединены. И пускай это пока временные металлические опоры, которые после полного завершения сборки будут демонтированы, главное, что стыковка произошла», – прокомментировал министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

В настоящее время завершено бетонирование третьей опоры. В ближайшее время будет завершен монтаж пролетного строения, соединяющего 2 и 3 опоры. Эти работы уже выполнены на 80 %.

Следующим этапом работ станет монтаж пролетного строения, которое соединит опору № 3 и опору № 4. Металлоконструкции для реализации этого этапа уже находятся на строительной площадке.

«Правительство Еврейской автономной области будет сопровождать строительство моста и оказывать содействие в обеспечении завершения строительства объекта, который даст большой эффект не только для Еврейской автономной области, но и в целом для России и продвижению российско-китайских отношений», – сказал губернатор ЕАО Александр Левинталь.

«Мостовой переход станет частью нового экспортного маршрута и стимулом для создания новых логистических и промышленных кластеров, улучшит транспортную доступность сразу нескольких регионов Дальнего Востока», – цитирует пресс-служба Минвостокразвития Александра Козлова.

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#Дальний Восток #строительство


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