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11октября
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сегодня, 11:26 3

Россиян ждет перевод на электронные паспорта

Россиян ждет перевод на электронные паспорта
Фото: ТАСС

Заменить бумажные паспорта на цифровые в России планируется через два года. Электронный документ станет меньше и легче, его невозможно будет потерять. Паспорт с чипом предполагают выдавать сроком на 10 лет

Это будет пластиковая карта с чипом размером с банковскую. В нее зашьют все данные обычного бумажного паспорта, СНИЛС и водительские права. Предполагается также, что электронный паспорт будет содержать слепок или скан лица, отпечатки пальцев, электронную подпись и код доступа к цифровому профилю человека – то есть ко всем его данным, которые хранятся в разных госучреждениях. Это, например, наличие медицинской страховки, сведения налоговой, возможно даже, транспортная карта, с помощью которой можно оплатить проезд. Но увидеть эти данные можно будет только при наличии специального оборудования, сообщают «Вести».

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При этом бумажные документы свою силу не утратят. «Мы не упраздняем все эти инструменты. С другой стороны, пользоваться ими станет проще: таскать с собой все время и показывать везде не надо. Например, в МФЦ или в банке открыть счет или на почте получить пенсию, для того чтобы заполнить какие-то данные о себе, заполнить какие-то формы – это делается намного быстрее и проще, за считанные секунды», – объяснил директор Департамента реализации стратегических проектов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Андрей Черненко.

По информации ТАСС, сейчас Минкомсвязь совместно с МВД, Минэкономразвития и другими ведомствами обсуждают детали этого проекта. Россияне смогут получить паспорта с чипами спустя 9-12 месяцев после того, как будет принято окончательное решение по всем деталям.

«С момента принятия решения нам понадобится около 3-4 кварталов, чтобы это дело уже все запустить», – сказал Черненко.

Вероятно, что паспорт с чипом будет выдаваться сроком на 10 лет, при этом нельзя будет одновременно владеть двумя паспортами – бумажным и электронным, пояснил он, добавив, что эти детали еще обсуждаются.

Использование в новом формате паспорта идентификации по голосу или по сетчатке глаза пока не предусмотрено. Но в будущем работа над развитием этого проекта будет продолжена, уточнил директор Департамента.

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#технологии


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Комментарии
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  • matushka

    matushka
    50 минут назад

    Ну и зачем он нужен? Снова за нас счёт казну пополнять? Я пластиковые карточки теряла очень много раз, а паспорт за всё время, ни разу. Пусть сами ходят с новыми паспортами.

  • Михаил Светлов

    Михаил Светлов
    30 минут назад

    total control (полный колпак)

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    4 минуты назад

    Идут они лесом, со своими выдумками.

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