Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:57 0

11 октября возможен сбой интернета во всем мире

11 октября возможен сбой интернета во всем мире
Фото: iz.ru

Интернет-корпорация по присвоению имен и номеров (ICANN) начнет замену криптографических ключей, служащих защитой для системы доменных имен интернета (DNS), 11 октября в 19:00 по московскому времени. Это обновление станет первым с момента появления ключей в 2010 году.

Пользователей ждут небольшие сложности в течение 48 часов. Могут наблюдаться проблемы с доступом к части ресурсов, долгая загрузка интернет-страниц.

НОВЫЙ ГИПЕРМАРКЕТ АУТЛЕТ

ГАРАНТ низких цен! Узнать подробности

продукты питания
одежда и обувь
бытовая химия
товары для дома
игрушки
... и многое другое!

Мы находимся по адресу:
ул. Лазо, 2

Режим работы:
с 9 до 21 ч

без перерыва
без выходных

Обновление ключей планировалось провести еще в 2017 году, однако тогда выяснилось, что достаточно высокая доля операторов к ней не готова. В ICANN считают, что смена ключей пройдет бесперебойно. Несмотря на то, что сейчас DNSSEC-распознаватели используют операторы с клиентской базой общей численностью 750 миллионов человек, процент пользователей, у которых могут возникнуть проблемы при работе с интернетом, будет невелик.

В ICANN отметили, что клиентов операторов, не перешедших на DNSSEC и работающих с DNS, обновление ключей защиты никак не затронет. Тем не менее в организации рекомендуют всем операторам перейти на новое расширение, так как оно уменьшит вероятность перехвата доменных имен.

Директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев сказал ТАСС, что в российском сегменте интернета доля пользователей, у которых могут возникнуть перебои в работе интернета, не составит больше нескольких процентов. Кроме того эксперт выразил уверенность, что даже в случае неполадок отечественные операторы смогут быстро их устранить.

ICANN - международная некоммерческая организация, созданная в 1998 году для регулирования вопросов, связанных в том числе с доменными именами и IP-адресами.

Просмотров всего: 1696

#интернет #технологии


Общество 2

Россиян ждет перевод на электронные паспорта
Происшествия 2

В Приамурье суд постановил закрыть доступ к сайту с продажей дипломов
Общество

Переход на цифровое ТВ в России произойдет на две недели позже
Общество 1

СМИ: «Метеор-М» не готов для запуска с космодрома Восточный

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь