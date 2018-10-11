11 октября возможен сбой интернета во всем мире

Фото: iz.ru

Интернет-корпорация по присвоению имен и номеров (ICANN) начнет замену криптографических ключей, служащих защитой для системы доменных имен интернета (DNS), 11 октября в 19:00 по московскому времени. Это обновление станет первым с момента появления ключей в 2010 году.

Пользователей ждут небольшие сложности в течение 48 часов. Могут наблюдаться проблемы с доступом к части ресурсов, долгая загрузка интернет-страниц.

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Обновление ключей планировалось провести еще в 2017 году, однако тогда выяснилось, что достаточно высокая доля операторов к ней не готова. В ICANN считают, что смена ключей пройдет бесперебойно. Несмотря на то, что сейчас DNSSEC-распознаватели используют операторы с клиентской базой общей численностью 750 миллионов человек, процент пользователей, у которых могут возникнуть проблемы при работе с интернетом, будет невелик.

В ICANN отметили, что клиентов операторов, не перешедших на DNSSEC и работающих с DNS, обновление ключей защиты никак не затронет. Тем не менее в организации рекомендуют всем операторам перейти на новое расширение, так как оно уменьшит вероятность перехвата доменных имен.

Директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев сказал ТАСС, что в российском сегменте интернета доля пользователей, у которых могут возникнуть перебои в работе интернета, не составит больше нескольких процентов. Кроме того эксперт выразил уверенность, что даже в случае неполадок отечественные операторы смогут быстро их устранить.

ICANN - международная некоммерческая организация, созданная в 1998 году для регулирования вопросов, связанных в том числе с доменными именами и IP-адресами.