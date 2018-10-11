На Амур.инфо стартовало голосование за лучший мультфильм фестиваля «КинАмурчик»

В Благовещенске впервые проходит фестиваль детских любительских фильмов «КинАмурчик». Победителей определят в нескольких номинациях – среди них лучший мультфильм, лучший игровой фильм, музыкальный клип, детский веб-сериал и другие. Самой популярной номинацией стали мультфильмы. Именно поэтому организаторы мероприятия решили запустить дополнительное голосование за лучший мультфильм фестиваля по мнению интернет-пользователей.

Таким образом организаторы хотят узнать мнение амурчан о представленных работах. Голосование уже стартовало на сайте Амур.инфо, продлится оно до 17 октября. Его итоги будут подведены 18 октября во время торжественной церемонии награждения победителей фестиваля «КинАмурчик» в ОКЦ.

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Как сообщалось ранее, фестиваль «КинАмурчик» проходит в рамках другого фестиваля – «Детство на Амуре». Изначально на конкурс поступило около 90 работ. Их сначала отсмотрело жюри Благовещенска. Лучшие работы вышли во второй тур. Далее отбор проведет звездное жюри международного фестиваля «Детство на Амуре».

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