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11октября
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В Свободном завершается разбор и вывоз обвалившейся конструкции путепровода (видео)

В Свободном завершается разбор и вывоз обвалившейся конструкции путепровода (видео)
Фото: amurobl.ru

Утром 11 октября в Свободном заканчивается разбор заваленной конструкции автомобильного путепровода на первом и девятом железнодорожных путях. Работы велись всю ночь – было вывезено 384 тонны отработанного материала из 480 тонн общей массы двух пролетов.

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Все крупные фрагменты уже убрали. Ориентировочное время завершения работ по разбору – 11 октября к 12:00, сообщает пресс-служба областного правительства.

В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации участвует группировка сил и средств в составе 210 человек, 37 единиц техники.

Также заканчивается ремонт контактной сети на втором пути. Первый путь восстановлен, ожидается по нему пропуск составов. Пассажирские и грузовые поезда пропускаются по четвёртому и шестому пути.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 9 октября в Свободном обрушился автомобильный путепровод. Движение поездов по станции было приостановлено. Расследование по факту проводят прокуратура и следственные органы. На месте происшествия ведется уборка обломков, кроме того, власти Свободного занимаются подготовкой объездного пути.

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#ЖКХ #обрушение моста #происшествия #Свободный


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Комментарии
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  • Злодей

    Злодей
    2 часа назад



    В СВОБОДНОМ ЗАВЕРШАЕТСЯ РАЗБОР И ВЫВОЗ ОБВАЛИВШЕЙСЯ КОНСТРУКЦИИ ПУТЕПРОВОДА



    следующие новости из Свободного:

    1. в свободной начались подметательные работы после разбора моста.

    2. в свободном после подметательных работ началась влажная мойка после подметательных работ.

    3. во время мойки на место влажной мойки прилетели синички.

    4. мойку оценил и.о. мэра константинов. он лично приезжал на мойку. лизнул рельсу и сказал. что всё чисто.

    5. завершилась мойка.

    6 завершились подметательные работы.

    7. в некоторых домах свободного ещё нет отопления, потому что теплотрассу так и не доделали - константинов поезал на место разбираться.

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Всего 2-3 человека в касках из сотни на работах, за которыми вся страна следит. Да тут по одним фото и видео можно уже всех участвующих в разборе за задницу брать.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Злодей









    Не подкидывайте идеи, это чревато



  • Брама

    Брама
    1 час назад

    Ну что же вы за пендосы в душе !! Все брызжете и брызжете желчью....

    Люди работают каждый на своем месте, чем это мешает вам?

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