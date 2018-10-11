В Свободном завершается разбор и вывоз обвалившейся конструкции путепровода (видео)

Фото: amurobl.ru

Утром 11 октября в Свободном заканчивается разбор заваленной конструкции автомобильного путепровода на первом и девятом железнодорожных путях. Работы велись всю ночь – было вывезено 384 тонны отработанного материала из 480 тонн общей массы двух пролетов.

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Все крупные фрагменты уже убрали. Ориентировочное время завершения работ по разбору – 11 октября к 12:00, сообщает пресс-служба областного правительства.

В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации участвует группировка сил и средств в составе 210 человек, 37 единиц техники.

Также заканчивается ремонт контактной сети на втором пути. Первый путь восстановлен, ожидается по нему пропуск составов. Пассажирские и грузовые поезда пропускаются по четвёртому и шестому пути.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 9 октября в Свободном обрушился автомобильный путепровод. Движение поездов по станции было приостановлено. Расследование по факту проводят прокуратура и следственные органы. На месте происшествия ведется уборка обломков, кроме того, власти Свободного занимаются подготовкой объездного пути.