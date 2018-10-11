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11октября
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сегодня, 10:50 1

В Благовещенске с разницей в сутки произошло два тройных ДТП

В Благовещенске с разницей в сутки произошло два тройных ДТП
Фото: ИА "Сканер"

В областном центре Приамурья с разницей в сутки случились два дорожно-транспортных происшествия. В каждом из них участвовали по три автомобиля. Обе аварии произошли на виадуках – по Загородной и Театральной.

Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в городском отделе ГИБДД, в среду, 10 октября, на Театральной в районе дома № 155/1 столкнулись три иномарки. Это произошло в 19:01. Обстоятельства и причины аварии выясняются. Известно, что пострадавших нет.

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Второе столкновение зафиксировано в четверг, 11 октября, в 7:58 утра. На виадуке по Загородной столкнулись три «тойоты»: Harrier, Allion и Premio. В этом ДТП люди также не пострадали.

Пользователи соцсетей, где были размещены фотографии с места происшествия, не смогли удержаться от шутки: «Ну, хоть виадук не завалился».

Просмотров всего: 1385

#ДТП


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Комментарии
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  • кашалот

    кашалот
    51 минута назад

    еще тройная авария вчера была на Новотроицком шоссе напротив АЗС Роснефть, в районе 15-16 часов

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