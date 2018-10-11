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11октября
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сегодня, 10:30 2

Замначальника амурской полиции перевели в Пермь

Замначальника амурской полиции перевели в Пермь

Бывший заместитель начальника УМВД России по Амурской области Олег Худолеев назначен на должность замначальника ГУ МВД России по Пермскому краю. В Перми полковника внутренней службы Худолеева уже представили личному составу.

47-летний Благовещенец Олег Худолеев в течение 25 лет служил в органах внутренних дел Амурской области. Начал в 1993 году с должности инспектора по делам несовершеннолетних ОВД Бурейского района. В 2003-м возглавил свой отдел и руководил им вплоть до 2009 года. В 2009-м был назначен заместителем начальника штаба УМВД – начальником инспекции, а с 2011 года возглавил штаб УМВД России по Амурской области. С мая 2015 года занимал должность заместителя начальника УМВД России по Амурской области.

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За годы службы в полиции Олег Валерьевич неоднократно поощрялся руководством МВД России и УМВД России по Амурской области. Награжден медалями «За заслуги в управленческой деятельности» третьей степени, «За отличие в службе» третьей, второй, первой степени, «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации».

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Комментарии
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  • странаворов

    странаворов
    2 часа назад

    В Перми своих бездельников не нашлось ? Однако!

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    2 часа назад

    Удачи на новом месте

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