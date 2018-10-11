В Благовещенске открывается новая театральная студия
В субботу, 27 октября, в Благовещенске откроется новый театр-студия под названием «Грим». Его актёры покажут премьеру – «бродячий» спектакль, в котором каждый сможет себя почувствовать участником сюрреалистичного действа.
Театр «Грим» открывают две профессиональные актрисы Амурского театра драмы – Ольга и Александра Зорины. В студии занимаются актёрским мастерством взрослые и дети от двух лет.
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«Все привыкли к стандартному классическому театру. А это – новый формат театральных постановок. На нашем первом спектакле – «Театральная бессонница» – будут перфомансы, клоунада, современное искусство, смешанный жанр. Зрители даже смогут поучаствовать в каких-то сценах», – рассказала руководитель театра-студии Александра Зорина.
В необычном творческом вечере примут участие профессиональные актеры театра и актеры-любители. Прозвучат стихи от участников городского клуба поэтов.
Продолжительность спектакля – 2,5 часа с 30-минутным антрактом. Также будет организована фотовыставка, модное дефиле и развлечения от одного из праздничных агентств.
Начало представления – в 21 час. Спектакль пройдет в залах ТЦ «Куб» (рядом с гостиницей «Азия»). Стоимость билетов – 500 рублей.
Подробнее о новом театре можно прочитать в разделе Натальи Наделяевой «Культпросвет».
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