Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:23 0

В Благовещенске открывается новая театральная студия

В Благовещенске открывается новая театральная студия

В субботу, 27 октября, в Благовещенске откроется новый театр-студия под названием «Грим». Его актёры покажут премьеру – «бродячий» спектакль, в котором каждый сможет себя почувствовать участником сюрреалистичного действа.

Театр «Грим» открывают две профессиональные актрисы Амурского театра драмы – Ольга и Александра Зорины. В студии занимаются актёрским мастерством взрослые и дети от двух лет.

НОВЫЙ ГИПЕРМАРКЕТ АУТЛЕТ

ГАРАНТ низких цен! Узнать подробности

продукты питания
одежда и обувь
бытовая химия
товары для дома
игрушки
... и многое другое!

Мы находимся по адресу:
ул. Лазо, 2

Режим работы:
с 9 до 21 ч

без перерыва
без выходных

«Все привыкли к стандартному классическому театру. А это – новый формат театральных постановок. На нашем первом спектакле – «Театральная бессонница» – будут перфомансы, клоунада, современное искусство, смешанный жанр. Зрители даже смогут поучаствовать в каких-то сценах», – рассказала руководитель театра-студии Александра Зорина.

В необычном творческом вечере примут участие профессиональные актеры театра и актеры-любители. Прозвучат стихи от участников городского клуба поэтов.

Продолжительность спектакля – 2,5 часа с 30-минутным антрактом. Также будет организована фотовыставка, модное дефиле и развлечения от одного из праздничных агентств.

Начало представления – в 21 час. Спектакль пройдет в залах ТЦ «Куб» (рядом с гостиницей «Азия»). Стоимость билетов – 500 рублей.

Подробнее о новом театре можно прочитать в разделе Натальи Наделяевой «Культпросвет».

Просмотров всего: 855

#культура


Общество

«КинАмурчик» – в Благовещенске проходит первый фестиваль детского кино
Культура

В Благовещенске откроется шестой сезон «"Возрождение" в музее»
Культура

Три театра благовещенского ГДК начинают новый сезон
Культура

Театр огня «Одержимые» отметит 10-летие большим концертом
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь