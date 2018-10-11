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11октября
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сегодня, 10:25 11

Новый автодорожный мост через Зею построят за 3,5 года

Новый автодорожный мост через Зею построят за 3,5 года

Новый автодорожный мост через реку Зею должны построить за 3,5 года. Таковы сроки реализации разработанного проекта. В настоящее время правительство Приамурья предпринимает попытки приблизить начало строительства сооружения, которое пока запланировано только на 2021 год. Между тем через несколько дней должно быть полностью готово заключение по состоянию действующей переправы.

О сроках строительства нового моста информируют городские власти в своем официальном аккаунте в социальной сети. В частности, сообщают, что в региональном правительстве уже разработан проект на строительство сооружения и получено положительное заключение госэкспертизы. Срок реализации проекта – 42 месяца или 3,5 года.

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Из-за высокой стоимости проекта полностью построить новый мост за счет областного бюджета невозможно. Поэтому в областном правительстве ведется активная работа с федеральным дорожным агентством «Росавтодор» и с Министерством транспорта России по софинансированию строительства будущего сооружения.

Минтрансстроем области поданы бюджетные заявки на предоставление субсидии, направлены письма в правительство РФ о рассмотрении возможности софинансирования мостового перехода через Зею. В настоящее время этот вопрос находится на рассмотрении в федеральном правительстве, сообщают городские власти.

В амурском минтрансе уточняют, что в правительстве пытаются приблизить момент начала возведения конструкции.

«Начало строительства нового мостового сооружения запланировано на 2021 год, но правительством региона предпринимаются достаточно серьезные усилия, чтобы начать раньше строительство. Также второй мост через Зею войдет в федеральную программу "Безопасные и качественные дороги" как капиталоемкое мероприятие, которое позволит разгрузить дорожную сеть города», – сообщают в пресс-службе министерства транспорта и строительства Амурской области.

Ранее руководитель ведомства рассказал, что проводятся контракты на проведение ценового и технологического аудита проекта. До конца года уже должны быть результаты.

О необходимости строительства нового моста через Зею в Приамурье говорят давно. Нагрузка на действующую переправу превышает проектную в шесть раз. Ее начали строить в 1976 году, в эксплуатацию ввели в 1981-м. С того момента сооружение ни разу не ремонтировали капитально. Летом его обследовала челябинская компания, но к предоставленному в конце августа отчету возникли претензии. Теперь полное официальное заключение подрядчик должен подготовить к 15 октября.

По предварительному заключению экспертизы эксплуатация моста в его существующем техническом состоянии не представляет угрозы. Но есть места, требующие ремонта, — окраски, усиления некоторых конструкций, антикоррозийных мероприятий. После получения итогов экспертизы будет составляться проектная документация для осуществления необходимого текущего ремонта, говорят в благовещенской мэрии.

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#строительство #транспорт #финансы


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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    через 3,5 года вас не будет в министерстве-так что обещать можно всё

  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    нагрузка на действующий мост в 6 раз больше!!!рухнет скоро

  • physic1

    physic1
    2 часа назад

    Вот КОГДА ПОСТРОЯТ, ТОГДА и ПОСЧИТАЕМ за сколько его ПОСТРОИЛИ!!!!

  • physic1

    physic1
    2 часа назад

    Вот КОГДА ПОСТРОЯТ, ТОГДА и ПОСЧИТАЕМ за сколько его ПОСТРОИЛИ!!!!

  • странаворов

    странаворов
    2 часа назад

    Не построят и за 5 лет! Отсчет пошел.

  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    2 часа назад

    Россея страна будущего.

  • Злодей

    Злодей
    2 часа назад

    И зачем он такой мост нужен? 2х полосный по 1й полосе в каждую сторону?

    Ну построят его, старый на ремонт закроют на 10 лет. Или собираются один мост на въезд, 1 на выезд в город делать?

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Столько обещаний было что уже у многих сроки прошли и новые подходят, тоже самое и мост этот из разряда сказок.

  • matushka

    matushka
    55 минут назад

    Вот упадёт этот мост, тогда найдут и средства

  • alex 3

    alex 3
    21 минута назад

    Злодей

    Ну построят его, старый на ремонт закроют на 10 лет. ...?


    За это время Новый придет в негодность))))) Так и живем...

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    10 минут назад

    В России рухнул второй за сутки мост, а гражданам рассказывают о второстепенных новостях, отвлекая внимание от действительно серьёзных проблем, убеждён Владимир Жириновский.

    Сразу два автомобильных моста обрушились в нашей стране за последние сутки – в Мордовии и в Приамурье. Но сообщения об этих событиях оказались почти незаметными на фоне других новостей. Наше внимание специально переключают с важного на второстепенное. Падение уже второго моста говорит о состоянии инфраструктуры в России, считает лидер ЛДПР. Нельзя эксплуатировать аварийные объекты, надеясь на удачу, их нужно вовремя ремонтировать. Но внимание зрителей на этом не акцентируется.

    «С экранов ТВ нам рассказывают не о реальных проблемах, а о дурацких драках с участием футболистов в кафе. Под разговоры о кокориных и марах багдасарян незаметно воруются миллиарды, рушатся мосты», - заявил Владимир Жириновский.

    Лидер ЛДПР напомнил также о ЧП в Амурской области, где автомобильный мост обрушился на главный путь Транссибирской железнодорожной магистрали. В результате прекращения движения поездов стране был нанесён ущерб на сотни миллионов рублей.

    «Кто в этом виноват? Бывший губернатор. Сейчас он уже министр, но ни за одну из своих управленческих ошибок, сделанных раньше, так и не ответил. В Мордовии тоже автомобильный мост упал, уже второй за сутки. Но кто-нибудь разбирается в причинах? Почему страна несет огромные денежные убытки? Нет писать будут про драки в кафе, а подобную серьёзную информацию постараются скрыть», - подвёл итог Владимир Жириновский.

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