Новый автодорожный мост через Зею построят за 3,5 года

Новый автодорожный мост через реку Зею должны построить за 3,5 года. Таковы сроки реализации разработанного проекта. В настоящее время правительство Приамурья предпринимает попытки приблизить начало строительства сооружения, которое пока запланировано только на 2021 год. Между тем через несколько дней должно быть полностью готово заключение по состоянию действующей переправы.

О сроках строительства нового моста информируют городские власти в своем официальном аккаунте в социальной сети. В частности, сообщают, что в региональном правительстве уже разработан проект на строительство сооружения и получено положительное заключение госэкспертизы. Срок реализации проекта – 42 месяца или 3,5 года.

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Из-за высокой стоимости проекта полностью построить новый мост за счет областного бюджета невозможно. Поэтому в областном правительстве ведется активная работа с федеральным дорожным агентством «Росавтодор» и с Министерством транспорта России по софинансированию строительства будущего сооружения.

Минтрансстроем области поданы бюджетные заявки на предоставление субсидии, направлены письма в правительство РФ о рассмотрении возможности софинансирования мостового перехода через Зею. В настоящее время этот вопрос находится на рассмотрении в федеральном правительстве, сообщают городские власти.

В амурском минтрансе уточняют, что в правительстве пытаются приблизить момент начала возведения конструкции.

«Начало строительства нового мостового сооружения запланировано на 2021 год, но правительством региона предпринимаются достаточно серьезные усилия, чтобы начать раньше строительство. Также второй мост через Зею войдет в федеральную программу "Безопасные и качественные дороги" как капиталоемкое мероприятие, которое позволит разгрузить дорожную сеть города», – сообщают в пресс-службе министерства транспорта и строительства Амурской области.

Ранее руководитель ведомства рассказал, что проводятся контракты на проведение ценового и технологического аудита проекта. До конца года уже должны быть результаты.

О необходимости строительства нового моста через Зею в Приамурье говорят давно. Нагрузка на действующую переправу превышает проектную в шесть раз. Ее начали строить в 1976 году, в эксплуатацию ввели в 1981-м. С того момента сооружение ни разу не ремонтировали капитально. Летом его обследовала челябинская компания, но к предоставленному в конце августа отчету возникли претензии. Теперь полное официальное заключение подрядчик должен подготовить к 15 октября.

По предварительному заключению экспертизы эксплуатация моста в его существующем техническом состоянии не представляет угрозы. Но есть места, требующие ремонта, — окраски, усиления некоторых конструкций, антикоррозийных мероприятий. После получения итогов экспертизы будет составляться проектная документация для осуществления необходимого текущего ремонта, говорят в благовещенской мэрии.