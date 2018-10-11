Многодетная хабаровчанка четыре года ищет скрывшегося мужа

Фото: www.hab.kp.ru

Многодетная мать из Хабаровска четыре года ищет пропавшего мужа. Отец троих детей исчез в 2014 году, когда поехал на заработки в Амурскую область. С тех пор он не выходил на связь с родственниками.

Поисками 33-летнего Дмитрия Вознюка занимаются полиция и супруга. При этом женщина уже живет с другим мужчиной, а с законным мужем хочет развестись и получать алименты, сообщает Dvhab.ru.

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«Мы с ним то расходились, то сходились. На тот момент были вместе. Сказал, что поехал на вахту. Но с тех пор вот уже четыре года вестей от него нет», – рассказывает Снежана Вознюк.

Спустя какое-то время Снежана узнала, что ее муж живет в Хабаровске. «Его родственники мне сообщили, что Дима сейчас где-то в Хабаровске пьет. Все деньги прогулял. Я тут же подала заявление в розыск. Официальные поиски продолжаются с 2014 года, – добавила жена Дмитрия. – Также мне стало известно, что он работал на автомойке. Якобы там его видели знакомые». Женщина отметила, что раньше Дмитрий исправно переводил троим детям деньги, хотя на связь и не выходил.

«Я уже три с половиной года живу с другим мужчиной, у меня от него ребенок. На Дмитрия не могу подать на алименты, не могу с ним развестись, из квартиры выписать», – говорит супруга пропавшего.

Она просит всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего Дмитрия Вознюка, связаться с ней по номеру +7-984-262-94-38.