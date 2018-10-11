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11октября
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сегодня, 10:09 7

Многодетная хабаровчанка четыре года ищет скрывшегося мужа

Многодетная хабаровчанка четыре года ищет скрывшегося мужа
Фото: www.hab.kp.ru

Многодетная мать из Хабаровска четыре года ищет пропавшего мужа. Отец троих детей исчез в 2014 году, когда поехал на заработки в Амурскую область. С тех пор он не выходил на связь с родственниками.

Поисками 33-летнего Дмитрия Вознюка занимаются полиция и супруга. При этом женщина уже живет с другим мужчиной, а с законным мужем хочет развестись и получать алименты, сообщает Dvhab.ru.

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«Мы с ним то расходились, то сходились. На тот момент были вместе. Сказал, что поехал на вахту. Но с тех пор вот уже четыре года вестей от него нет», – рассказывает Снежана Вознюк.

Спустя какое-то время Снежана узнала, что ее муж живет в Хабаровске. «Его родственники мне сообщили, что Дима сейчас где-то в Хабаровске пьет. Все деньги прогулял. Я тут же подала заявление в розыск. Официальные поиски продолжаются с 2014 года, – добавила жена Дмитрия. – Также мне стало известно, что он работал на автомойке. Якобы там его видели знакомые». Женщина отметила, что раньше Дмитрий исправно переводил троим детям деньги, хотя на связь и не выходил.

«Я уже три с половиной года живу с другим мужчиной, у меня от него ребенок. На Дмитрия не могу подать на алименты, не могу с ним развестись, из квартиры выписать», – говорит супруга пропавшего.

Она просит всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего Дмитрия Вознюка, связаться с ней по номеру +7-984-262-94-38.

Просмотров всего: 1552

#жизнь #происшествия


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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    слов нет-верная женщина

  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    рожает от всех кто попадётся под руку

  • Диванный аналитег

    Диванный аналитег
    3 часа назад

    Не дождалась...

  • Злодей

    Злодей
    2 часа назад

    Мож он бабло заколачивает на строительство своего частного дома для своей семьи.

    4 года без выходных на стройках Дальнего Востока; на ГЭС,Космодроме, щас на ГПЗ как проклятый пашет.

    Всё ради благополучного будущего семьи.

    Потом вернётся домой с мешком денег - а там какой то Чёрт его жену трахает.

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    1 час назад

    Баба время зря не теряет))) как автомат работает

  • matushka

    matushka
    44 минуты назад

    А квартира, чья интересно? Если пьёт, пусть пьёт дальше, печень откажет, потом по потере кормильца, пенсия будет. Надо только подождать

  • Арбенин

    Арбенин
    42 минуты назад

    На алименты и так может подать. Загрызла мужика со своими короедами спиногрызами, что свалил без адреса

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