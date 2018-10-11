Учителя уволили из школы после женитьбы на 13-летней

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34-летний лондонский учитель физики Йохим Нур (Joshim Nur) больше никогда не сможет работать с детьми. Следователи доказали, что он несознательно женился на 13-летней девушке, поэтому наказание не так существенно.

В 2006 году 22-летний Нур отправился в Бангладеш, чтобы сыграть там свадьбу. Позднее он перевез жену в Лондон, где работал в школе навигации. А семь лет спустя девушка подала заявление в полицию, в котором заявляла, что на момент свадьбы была несовершеннолетней.

Нур не отрицает, что занимался сексом с женой. У них нет детей: после приезда в Англию он отвел ее в Центр планирования семьи, где девочке выписали контрацептивы. Учитель уверяет, что не знал о несовершеннолетии супруги. По его словам, родители невесты сказали, что ей 18 лет.

Девушке пришлось пойти специальные медицинские тесты, чтобы доказать свой возраст. Она уверяет, что еще до свадьбы говорила, что ей 13 лет, а учится она в 8 классе. Ее отец даже сделал видео, на котором она рассказывает о своем возрасте.

Административная группа по вопросам преподавания решила, что учитель должен быть отстранен от преподавания на неопределенный срок. Они посчитали неубедительными оправдания Нура, сообщает «Комсомольская правда».

По статистике, 29 % девочек в Бангладеше выходят замуж до 15 лет.