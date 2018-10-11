Судебные приставы арестовали кассу владельца благовещенской гостиницы

Судебные приставы и налоговая инспекция провели совместный рейд в Благовещенске. Они побывали в гостинице в районе железнодорожного вокзала и арестовали кассу.

Владелец гостиницы задолжал государству больше двух миллионов рублей как индивидуальный предприниматель и как физическое лицо. Долги скопились с 2015 года, в том числе по имущественному и земельному налогу. В присутствии понятых из кассы приставы изъяли больше 36 тысяч рублей. Должника при этом не было. На месте находился администратор гостиницы.

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После ареста ответственный за кассу каждый день должен отчитываться перед судебными приставами по движению денежных средств. Удерживать в счет погашения долга будут 50 процентов выручки.

По данным налоговой инспекции, с начала 2018 года в Благовещенске прошло 25 рейдов совместно с судебными приставами. Специалисты произвели 55 арестов на сумму выше 3 миллионов рублей.

В целом в Благовещенске долги перед налоговыми органами у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей превышают 600 миллионов рублей. По ним инспекторы вынесли почти 10 тысяч постановлений по статье налогового кодекса «Взыскание налога, сбора, страховых взносов, а также пеней и штрафов за счет иного имущества налогоплательщика».