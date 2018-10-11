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11октября
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сегодня, 09:50 0

Благовещенский бизнесмен задолжал государству более 15 миллионов рублей

Благовещенский бизнесмен задолжал государству более 15 миллионов рублей
Фото: astravolga.ru

В Амурской области суд по иску прокурора Благовещенска взыскал с местного жителя более 15 миллионов рублей. Деньги, полученные преступным путем, обращены в доход государства.

Как сообщает прокуратура Амурской области, в течение трех лет генеральный директор общества с ограниченной ответственностью уклонялся от уплаты налогов, которые должны быть перечислены в бюджетную систему Российской Федерации.

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Благовещенский городской суд прекратил уголовное дело в отношении директора в связи с истечением срока давности. Вместе с тем, по результатам изучения прекращенного уголовного дела, материалы явились основанием для того, чтобы прокурор направил иск в суд. В результате суд удовлетворил исковые требования прокурора и взыскал с ответчика ущерб в полном объеме.

Не согласившись с решением суда, бизнесмен подал апелляционную жалобу. Судебная коллегия по гражданским делам Амурского областного суда оставила решение суда без изменения. Как сообщает прокуратура Амурской области, решение вступило в законную силу.

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