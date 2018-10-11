Россия скоро отметит 100-летие ВЛКСМ: обзор прессы

Фото: rg.ru

Большинство россиян голосует за длинные новогодние каникулы; в РФ будет только два типа земель; в новые паспорта будет вшит чип с отпечатками пальцев. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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«Амурская правда» главной темой обозначила ЧП, которое стало одним из главных в стране – речь об обрушении в Свободном моста. Публикация большая, двустраничная, богато иллюстрированная, поэтому детали пересказывать не буду, вы их найдете сами.

В тему и публикация под заголовком «Спокойствие, только спокойствие» – это советы психотерапевта, как избежать нервного срыва. Прочтите, заложите в память. Пригодится, когда на вас будет обрушиваться (тьфу, тьфу) очередной мост или что там еще.

Полный абзац

На что еще обратил внимание в «Амурской правде». На заметку о том, что благовещенец сделал татуировку с изображением борца Хабиба. Таким образом парень оставил память о победе спортсмена, за боем которого, между прочим, наблюдал сам Путин.

А еще прочел о выступлении в Благовещенске украинской группы «Пошлая Молли». Солист на сцене пил виски и курил, к чему присоединились и зрители (хорошо, что ничего другого в этот момент ему не захотелось). Охранникам навести порядок не удалось.

Напишут же такое

В «Комсомольской правде» пишут о том, что большинство наших граждан выступает все же за длинные новогодние каникулы. Я не знаю, как был поставлен вопрос, на который отвечали эти сограждане, но уверен, что неправильно. Если бы был поставлен правильно, россияне бы ответили, что согласны на непрекращающиеся каникулы. Правда, оплаченные. А вообще, желание подольше не работать вполне объяснимо: надо же как-то время до пенсии потянуть.

Об этом пишут все

Давайте посмотрим, о чем «Российская газета». А она о том – и это очередное напоминание – что меньше чем через три месяца останутся только два типа земель – садовые и огороднические. С 1 января следующего года жизнь дачников серьезно изменится, дом можно будет построить только с разрешения властей. Это если у вас садовый участок. Но если второй по типу… Детали в статье «Зигзаг у дачи».

А еще здесь рассказывают о новых паспортах – они вот-вот появятся в России. В них вошьют чип с отпечатками пальцев, электронной подписью, историей семейной жизни и, как следствие, чередой фамилий ну и т.п. Менять его нужно будет раз в 10 лет.

Также в номере

Не забудьте прочесть в главной газете страны еще и о том, что буквально через пару недель все прогрессивное население страны отметит 100-летие ВЛКСМ. В музее современной истории в этой связи открывается выставка «Энергия созидания». Комсомольцы на ней представлены с положительной стороны. Бравые ребята и девчата-агитаторы. Активные общественники. Энтузиасты-строители. Люди, которые стремились изменить что-то в государстве и обществе. Зачастую с чувством, превышающем инстинкт самосохранения.

Там еще много чего интересного – и вещи участников первых комсомольских строек, и документы – первый устав организации с правкой Сталина – и плакаты с речовками-лозунгами, типа: «Я – гражданин 18 лет! Я выбираю Верховный Совет! Преданных партии выберу я! Партия Сталина – совесть моя!»

Кстати, это спокойно ложится и на фамилии сегодняшних руководителей.

На посошок

Кстати, о 100-летии. Столь почтенную дату отмечает и Союз журналистов России, о чем пишут сегодня «Аргументы неделi» – здесь публикуется интервью с председателем СЖ Владимиром Соловьевым (не путать с набившим оскомину телеведущим).

Но главное в еженедельнике – не это. И не то, что Россия превратилась в крепостную страну (будто она когда-то была иной). И не то, какой страна станет, по мнению футурологов, завтра (все равно крепостной). Главное – в статье об оружии ХХI века. И это оружие – не танки и пулеметы, не самолеты и лазерные пушки. Это умение быстро запудрить мозги!

И тут мой взгляд упал на кипу газет, которые я только что рассматривал…