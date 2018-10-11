Теплый осенний день без дождей: прогноз погоды в Приамурье на 11 октября

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В Амурской области 11 октября малооблачно, без осадков. Ветер дует с запада со скоростью 5-10 метров в секунду, в северных районах – с юго-запада со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура составит плюс 9…14, местами на севере будет около плюс 5.

В Благовещенске также малооблачно, без осадков. Западный ветер разгонится до 3-8 метров в секунду. Термометры покажут плюс 12…14 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL