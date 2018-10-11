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11октября
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сегодня, 09:24 0

В Свободном полностью восстановлено движение по железной дороге

В Свободном полностью восстановлено движение по железной дороге

Ночью в четверг, 11 октября, движение поездов по станции Свободный Забайкальской железной дороги полностью восстановлено. С 3:08 по амурскому времени все поезда идут в штатном режиме в обоих направлениях.

Три пассажирских поезда из восьми задержанных прибыли на станцию назначения, пять уже сократили отставание и следуют по маршруту в соответствии с расписанием.

Для сокращения задержек в грузовом движении через станцию Свободный был организован пропуск соединенных грузовых поездов.

Продолжаются работы по ликвидации последствий схода на приемоотправочных путях станции, которые предназначены для обработки поездов и осуществления маневрового движения, сообщает пресс-служба ЗабЖД.

Во время восстановительных работ на станции работали три восстановительных поезда, пять бульдозеров различных модификаций, четыре железнодорожных крана, самосвалы, а также около 300 сотрудников различных подразделений Забайкальской железной дороги.

В компании ведется подсчет ущерба от последствий обрушения моста и вынужденного ограничения в движении поездов.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 9 октября в Свободном произошло обрушение пролетов автомобильного путепровода на железнодорожные пути. Движение поездов по станции было приостановлено. Расследование по факту проводят прокуратура и следственные органы. Городские власти занимаются подготовкой объездного пути для связи центра Свободного с залинейным районом.

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#обрушение моста #происшествия #Свободный #транспорт


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