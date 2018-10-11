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11октября
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сегодня, 09:13 1

Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь может выдвинуться на выборы губернатора Приморья

Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь может выдвинуться на выборы губернатора Приморья
Фото: РИА Новости

Экс-префект Северного административного округа Москвы, бывший замруководителя Росприроднадзора Олег Митволь рассматривает предложение выдвинуться в губернаторы Приморья от партии «Свобода и народовластие». Эта партия была основана бывшим мэром Владивостока Виктором Черепковым.

«Да, я действительно во Владивостоке. Действительно, есть такое предложение. Очень благодарен сторонникам Черепкова, их действительно много, и было бы благоразумно назвать одну из улиц в его честь. Решение о выдвижении я еще не принял, конечно же, встает вопрос муниципального фильтра», – сказал Олег Митволь.

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Как сообщает VL.ru, Митволь сможет выдвигаться на повторных выборах губернатора Приморского края после начала кампании. Ограничений пассивного избирательного права у него нет. Для участия ему нужно будет собрать необходимые документы и преодолеть муниципальный фильтр, пояснил замглавы ЦИК России Николай Булаев.

Он отметил, что повторные выборы главы Приморья, как ожидается, должны быть назначены на 16 декабря. Сроки проведения избирательных действий в этой кампании, по всей видимости, будут сокращены на треть.

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#выборы #Дальний Восток


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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    38 минут назад

    расстащат голоса

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