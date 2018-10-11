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11октября
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Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске» поговорят о космическом фестивале «Космофест Восточный»

Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске» поговорят о космическом фестивале «Космофест Восточный»

Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске» поговорят о Всероссийском молодежном космическом фестивале «Космофест Восточный». Он пройдет в Благовещенске на базе Амурского государственного университета 11-12 октября. Гостья студии – заместитель проректора АмГУ по учебной работе Елена Бурдуковская.

Проведут эфир Денис Блащук и Татьяна Удалова.

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Мы находимся по адресу:
ул. Лазо, 2

Режим работы:
с 9 до 21 ч

без перерыва
без выходных

Утренний эфир «Эха» - с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам). Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням). Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

Программа «"Эхо Москвы" в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Прямые трансляции наших интервью вы можете наблюдать в Инстаграме благовещенского "Эха" https://www.instagram.com/echo101_5/

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